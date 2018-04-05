Составлен рейтинг самых дорогих городов России

«Индекс благосостояния» показывает разницу в ценах на одни и те же товары в разных городах страны. Чем значение выше — тем дороже жизнь в том или ином населенном пункте.

Стоимость жизни выросла в 14 городах, а снизилась — в 10. Резкое падение индекса произошло в Барнауле (-6) и Воронеже (-6). В этом ряду оказалась и Пермь , которая понизила свой индекс на пять пунктов.

Больше всего жизнь подорожала в Санкт-Петербурге (+11) и Красноярске (+10). Челябинск стал одним из самых «ровных» городов, получив индекс +1.