Составлен рейтинг самых дорогих городов России 

Avito и РБК составили «индекс благосостояния» 26 крупнейших городов РФ. Самыми дорогими мегаполисами оказались Москва, Санкт‐Петербург, Краснодар, Красноярск и Екатеринбург. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
«Индекс благосостояния» показывает разницу в ценах на одни и те же товары в разных городах страны. Чем значение выше — тем дороже жизнь в том или ином населенном пункте.
Стоимость жизни выросла в 14 городах, а снизилась — в 10. Резкое падение индекса произошло в Барнауле (-6) и Воронеже (-6). В этом ряду оказалась и Пермь, которая понизила свой индекс на пять пунктов.
Больше всего жизнь подорожала в Санкт-Петербурге (+11) и Красноярске (+10). Челябинск стал одним из самых «ровных» городов, получив индекс +1.
Названы самые дорогие города мира. На первом месте оказался Сингапур. На второй строчке разместились Париж и Цюрих. В Топ-10 также вошли Гонконг, Осло, Сеул, Женева, Копенгаген, Тель-Авив и Сидней. Москва осталась внизу списка — на 86-й позиции. Нью-Йорк, который на протяжении многих лет оставался самым дорогим городом мира, в этом списке занял лишь 13 место.