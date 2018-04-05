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Китай снизит корпоративные сборы для стимулирования реальной экономики
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Китай снизит корпоративные сборы для стимулирования реальной экономики 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Китай намерен снизить корпоративные сборы на более чем 300 млрд юаней /47,6 млрд долларов США/ в этом году в целях дальнейшего стимулирования реального сектора экономики.
Соответствующее решение было принято в среду на заседании Госсовета, которое прошло под председательством премьера Ли Кэцяна.
Согласно заявлению, опубликованному по итогам заседания, новый раунд снижения коснется сборов в сфере гидротехнического строительства, энергопользования и логистики.
Правительство отменит сборы за административные процедуры, такие как первичная подача заявления на получение удостоверения личности и регистрация патентов.
Срок действия временных политик в отношении пенсий сотрудников компаний, страхования по безработице и в случае производственной травмы будет продлен до 30 апреля 2019 года, а политик, касающихся жилищного фонда, — до 30 апреля 2020 года. Данный шаг позволит предприятиям сократить себестоимость производства и повысить окупаемость, а также принесет выгоду их сотрудникам.
Взносы предприятий в фонды гарантии занятости людей с ограниченными возможностями также будут снижены, говорится в заявлении.
Помимо этого, Китай сократит телекоммуникационные тарифы для стимулирования развития цифровой экономики. В частности, с 1 июля будет отменена плата за роуминг данных внутри страны, что позволит обеспечить более чем 30-процентное сокращение платы за передачу данных в этом году.
На заседании также было принято решение разработать больше преференциальных политик для китайских студентов, получивших образование за границей, в качестве стимула для их возвращения на родину, включая упрощение процедуры регистрации по месту жительства и меры по поддержке инноваций и предпринимательства. -0-
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