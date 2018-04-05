Как разобраться в криптовалюте и начать зарабатывать на этом

Криптовалюты — это слово, которое захлестнуло умы многих людей по всему миру. Жажда лёгких денег вкупе с практически полным отсутствием физических или умственных затрат позволили миллионам людей начать строить системы — от малых, где присутствует одна видеокарта, до огромных ферм с сотнями видеокарт — и майнить различные криптовалюты. Что делают с криптовалютой дальше? А дальше большая часть людей просто складирует у себя криптовалюту, не сильно отличаясь от советских граждан, прятавших деньги под матрасом или в книгах «на всякий случай». И что тогда происходит? Криптовалюта в своей основной массе не крутится на рынке, а лежит в кошельках, из-за чего в обороте только малая часть средств. Каждый ждёт, когда криптовалюта подорожает, чтобы выгоднее её продать: сидят до последнего момента и сливают по самому высокому курсу таким же, как они. То есть в сознании людей криптовалюта не является валютой в общепринятом смысле, когда деньги — это лишь средство достижения целей. По сути, она и есть цель.

Вообще, насчёт криптовалюты очень много заблуждений. Совместно с журналом Forklog и руководителем его московского представительства Дмитрием Пелымским, мы проведём небольшой ликбез по криптовалютам.

О будущем биткоина

2017 год был достаточно интенсивным для криптовалютной индустрии. В прошедший год криптовалютой заинтересовались крупные игроки и институциональные инвесторы, а это значит, что даже сильные мира сего признали криптовалюту и готовы вкладывать в неё деньги. Именно поэтому крики вроде «вот сейчас точно упадёт» и «как мы и говорили, пузырь лопнул» слушать не стоит. Это обычная ситуация для СМИ, где любое событие раздувается до космических масштабов, что на фоне полной финансовой безграмотности большей части журналистов и выливается в такие глупые умозаключения. Но никто толком не знает, что будет даже завтра, так как это рынок, и на него оказывают влияние любые события. Что касается ситуации на данный момент, то в некоторых странах биткоин уже признан платёжным средством: к примеру, в Германии . Как мы уже сказали выше, криптоиндустрия привлекает внимание финансовых компаний, капиталы и опытных специалистов. Всё больше ресурсов вкладывается в исследование в области блокчейн-технологий. Даже в нашей стране в высших кругах власти ведётся обсуждение этой перспективной технологии. Что будет с биткоином, опять же, никто не знает. Он лишь вершина айсберга блокчейн-революции, но одно можно сказать наверняка: такой способ расчёта намного удобнее большинства существующих технологий взаиморасчёта. Узнать о новостях из мира криптовалют →

Станет ли биткоин полноценным платёжным средством

Биткоин уже стал чем-то вроде бриллиантов или других дорогостоящих драгоценных камней, и люди, вместо использования его для совершения платежей, занимаются накоплением этой криптовалюты, из-за чего в обороте находится лишь малая часть средств. Многих интересует, станет ли биткоин полноценным платёжным средством или так и останется выгодным инструментом для спекуляций? Еще полгода назад на рынке валют была ситуация, когда курс биткоина падал, а курс альтернативных криптовалют шёл вверх. Пользователи продавали биткоины, покупали другие валюты и наоборот, чтобы заработать на взрывном росте некоторых валют. Такой спекулятивный фактор был очень заметен вплоть до стремительного роста курса биткоина и его массовой популярности. После того как биткоин стал популярным, пользователи столкнулись с очень высокой стоимостью транзакций в сети биткоина, что делало невыгодным всякое действие, кроме накопления. Однако сейчас эта и другие проблемы решаются, и теперь пользователю намного выгоднее совершать транзакции в сети биткоина, чем до этого. И хотя биткоин имеет слабую инфраструктуру, а также сравнительно высокую тенденцию к изменчивости стоимости, тем не менее пользоваться этим платёжным средством стало гораздо проще. Некоторые онлайн— и оффлайн-магазины уже принимают биткоин и другие криптовалюты в качестве платёжных средств, что говорит о том, что они вполне могут стать эквивалентом реальных денег.

Как скоро криптовалюты вытеснят государственные деньги

Раз уж мы заговорили о том, что криптовалюты могут стать эквивалентом реальных денег, то стоит раскрыть этот вопрос. Некоторые страны уже задумались о создании собственных государственных валют, и эта идея хорошая и плохая одновременно. Почему? Ответ на вопрос кроется в самой сути криптовалют, а именно — в свободе от государственного давления, в свободе рыночных отношений и, конечно же, в свободе каждого человека пользоваться для расчётов удобными для него средствами, а не теми, которые навязываются государствами и контролируются ими. Однако при всей кажущейся радужности и светлом будущем, где нет экономических притеснений, есть и другая сторона монеты: тотальный контроль. Тот, кто владеет технологией блокчейн и выпускает собственную криптовалюту, обладает информацией о всех транзакциях между всеми членами сети. То есть, несмотря на заверения создателей криптовалют о полной конфиденциальности, ты можешь легко получить информацию обо всех кошельках в сети биткоин. А теперь представь, что будут делать государства, обладая доступом вообще ко всем данным. Можешь забыть про покупку товаров за границей без налогов и вообще про конфиденциальность как таковую.

Проще говоря, криптовалюты не вытеснят государственные деньги — они так же, как и сейчас будут ходить параллельно с ними. Даже при создании государственных криптовалют, частные будут продолжать существовать, однако при этом есть риск притеснения последних. Пока частные интересы не пересекаются с государственными, всё будет оставаться в состоянии статуса-кво.

Многие люди, владеющие криптовалютой, с тревогой смотрят на предложения о регулировании криптовалют и опасаются, что скоро криптовалюты запретят. Вот что на этот счёт думает эксперт журнала Forklog, Дмитрий Пелымский:

«Не стоит ассоциировать регулирование, то есть создание документационной базы для криптовалютной индустрии, с запретом. Можно наблюдать за тем, как правительства многих стран разрабатывают регламентационную базу под новую для себя индустрию, но в основном спорные решения наблюдаются в плоскости ICO и индустрии привлечения инвестиций с помощью криптовалют. Нам же больше интересна технология и ее практическое применение. А биткоин все чаще и чаще признается платежным средством. В некоторых странах компании уже могут заключать договоры и проводить взаиморасчеты друг с другом в BTC абсолютно легально».

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О майнинге

Майнить биткоины стало сложно даже на китайских фермах, состоящих из тысяч компьютеров. И у многих появляется вопрос: что майнить вместо биткоина? У каких криптовалют есть перспективы роста, а в какие лучше не вкладывать время, ресурсы компьютеров и деньги? Ниже приводится цитата Дмитрия Пелымского как ответ на этот вопрос:

«Майнинг и «бесполезные вычисления», которые до сих пор лежат в основе POW-сетей, — это скорее их уязвимость, чем преимущество, поэтому я не особо слежу за спекулятивным контекстом майнинга. Я не верю в домашний майнинг и не думаю, что обычному пользователю стоит этим увлекаться. Как по мне, гораздо интереснее сегодня наблюдать за экспериментами с proof-of-stake сетями».

Является ли биткоин обновлённой финансовой пирамидой или пузырём, который уже начинает лопаться

Взяв любую валюту — не важно, доллар ли это, евро или рубли — можно понять, что каждая из них является, по сути, финансовым пузырём. Из-за неверной трактовки случаются истерики у простых обывателей, которые имеют познания в финансовой области на уровне обменного курса. Главный показатель стоимости — это то, сколько за него готовы заплатить. То есть простой принцип «спрос рождает предложение» в действии. Биткоин в 2010 году и в 2018 — это две разные валюты. В 2010 — это непонятный инструмент из гик-среды, которым можно заплатить за пиццу или просто подарить кому-нибудь как атрибут всё той же гик-тусовки. В 2018 году биткоин — это серьёзное платёжное средство. Чем больше людей хотят вложить в него деньги, тем выше его курс. Тут нет никаких спекуляций, и стоимость биткоина основывается на высоком спросе, а не на каких-то мировых заговорах. А так как количество биткоинов ограничено, при том, что спрос постоянно растёт, то и курс не может не быть высоким. То, чего мало и что высоко ценится, не будет дешёвым.

По законам рынка мне не выгодно продавать биткоин вам за 9500 в случае, когда на рынке есть желающий купить его за 9800. Именно так биткоин вырос с пары сотен до пары десятков тысяч долларов. И конечно, он испытал коррекцию, которая выкинула из рынка всех, кто не успел понять, что рост всегда приводит к падению, а падение не всегда приводит к росту. Биткоин всегда был волатилен, но постепенно эта волатильность будет сходить на нет. Чем больше капитала будет входить на рынок, чем глубже криптовалюты будут интегрироваться в жизнь обычных людей, тем более равномерным будет курс.

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Несколько советов тому, кто хочет начать зарабатывать на криптовалюте

Ниже приведена цитата Дмитрия Пелымского — рекомендуем прислушаться к этим словам, чтобы потом не жалеть о бездарно потраченных деньгах и времени по совету из-за советов диванных экспертов из интернета или друзей:

«Ни в коем случае не спускайте свои последние деньги и тем более кредиты на криптовалюту. Лучше потратьте их на обучение и вложите в себя. По крайней мере, на том этапе, когда вы читаете советы всяких там экспертов в этих ваших интернетах. Запомните: все на этом рынке хотят вам что-то втюхать — то ли свою уникальную монету, то ли свой уникальный майнер. Ваша задача — разобраться и не потерять всё, пока вы разбираетесь. Вкладывайте то, что не боитесь потерять. Читайте об индустрии. Смотрите ютуб об индустрии. Найдите, с кем поговорить об индустрии. Сегодня на рынке нет ничего более ценного, чем экспертиза. И перестаньте вестись на новости про обвал биткоина. Может они, наконец, перестанут появляться. Узнать больше о криптовалютах →