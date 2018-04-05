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Московская биржа нарушила законы об инсайдерской информации
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Московская биржа нарушила законы об инсайдерской информации 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что Московскую биржу после проверки Банка России оштрафовали на 300 тыс. руб. за каждое нарушение законов об инсайдерской информации. Об этом сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры России.
Как стало известно, Центробанк провел проверку исполнения ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.
"В ходе проверки Банком России установлены факты ненаправления инсайдерами, являющимися работниками Биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке. В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1,5 года. Вскрыты случаи использования работниками биржи запрещенных локальными актами о предотвращении конфликта интересов программ для организации доступа к торгам", — сказал Куренной.
Уточняется, что в списки инсайдеров биржи не были включены члены ревизионной комиссии, в обществе отсутствовало структурное подразделение или должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований названного законодательства.
Куреной добавил, что ЦБ направил инсайдерам предписания, а Бирже — письмо о необходимости проведения организационно-распорядительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение указанных нарушений.
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