Московская биржа нарушила законы об инсайдерской информации

Как стало известно, Центробанк провел проверку исполнения ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.

"В ходе проверки Банком России установлены факты ненаправления инсайдерами, являющимися работниками Биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке. В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1,5 года. Вскрыты случаи использования работниками биржи запрещенных локальными актами о предотвращении конфликта интересов программ для организации доступа к торгам", — сказал Куренной.

Уточняется, что в списки инсайдеров биржи не были включены члены ревизионной комиссии, в обществе отсутствовало структурное подразделение или должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований названного законодательства.

Куреной добавил, что ЦБ направил инсайдерам предписания, а Бирже — письмо о необходимости проведения организационно-распорядительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение указанных нарушений.