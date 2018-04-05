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В Красноярские будут торговать лесом только на бирже
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В Красноярские будут торговать лесом только на бирже 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
— Торговля через биржу повысит уровень законности, обеспечит прозрачность процедуры, упростит малому и среднему бизнесу доступ к сырью для его глубокой переработки, — убежден региональный министр лесного хозяйства Дмитрий Маслодудов.
Раньше санитарными рубками в лесничествах занималось учрежденное краевым профильным ведомством Красноярское управление лесами ("Красноярсклес"). С ним же заключались договоры и на заготовку древесины, которую компания самостоятельно реализовывала, размещая объявления на своем сайте.
Но деятельность «Красноярсклеса» стала вызывать массу вопросов не только у игроков рынка, но и у правоохранителей. В сентябре 2015 года следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело в отношении экс-главы лесного министерства Елены Вавиловой. По информации Федеральной антимонопольной службы, ставшей одним из инициаторов расследования, высокопоставленная чиновница провела с нарушением конкурсных процедур отчуждение участков в пользу ГПКК «Красноярсклес». Их объем — 1,8 миллиона кубометров — превысил 17 процентов древесины, заготовленной всеми предприятиями края за год.
Министерского поста Вавилова лишилась. Расследование не завершено до сих пор.
Напомним, несмотря на преференции, в августе 2014-го компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом в связи с долгом в размере 51,7 миллиона рублей. При этом указывалось, что «дебиторка» превышает претензии к предприятию, однако в связи с истечением срока давности по искам взыскать ее невозможно.
Впрочем, уже в 2016-м, спустя год после введения внешнего наблюдения, «Красноярсклес» уведомил: финансовая устойчивость восстановлена, процедура банкротства завершена. Так или иначе, под влиянием всех этих обстоятельств прежнюю систему сочли малопрозрачной и неэффективной. Отныне лесничествам, а их в крае более 60, возвращают экономическую самостоятельность. Если заявленную сделку сочтут удачной, на этот механизм перейдут и остальные.
Между тем отраслевые эксперты сомневаются, что приход на биржу способен серьезно повлиять на рост доходов лесничеств. Необходимой технической базы у них нет, да и участки с товарной древесиной уже переданы в аренду «частникам». В прошлом году, например, лесничие таежного Абанского района при разрешенных 100 тысячах кубометров не смогли заготовить даже плановые 600. В центральных и южных районах края, где ресурсная база серьезно исчерпана, ситуация еще сложнее.
Пробные биржевые торги должны пройти до конца апреля. Правда, в минлесхозе края признались: объемы поставок до сих пор не определены.
А как у соседей?
Иркутская область на лесную биржу вышла в 2014 году. В первый же день торгов местные лесхозы заключили 12 договоров о поставке свыше 28 тысяч кубометров леса на сумму 48,4 миллиона рублей. По итогам 2017-го удалось реализовать уже почти 90 тысяч кубов. Общая стоимость поставленной продукции превысила 2,2 миллиарда.
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