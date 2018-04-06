Пермская актриса Марина Федункив заявила о выпуске новой валюты

На днях известная российская телеведущая Ольга Бузова объявила о своём решении осваивать финансовую сферу. В противовес валюте биткоин Ольга будет торговать бузкоинами.

Мимо нового начинания Ольги Бузовой не смогла пройти пермская актриса Марина Федункив . В своём Instagram она опубликовала видео и заявила: «Я, как амбициозная женщина, воодушевленная этим смелым прожэктом, решила поддержать отечественных новаторов и выпустить свою форму крепковалюты „Федрубль“. Федрубль — это первая в мире валюта, подкреплённая мукой! С ее помощью вы сможете приобретать как билеты на мои выступления, так и товары первой необходимости, или просто перекусить ей в дороге».

Ольга Бузова объявила о том, что в ближайшее время собирается организовать выпуск собственной криптовалюты. Я, как амбициозная женщина, воодушевленная этим смелым прожЭктом, решила поддержать отечественных новаторов и выпустить свою форму КРЕПКОвалюты «Федрубль». Федрубль — это первая в мире валюта подкреплённая мукой! С ее помощью вы сможете приобретать как билеты на мои выступления так и товары первой необходимости, или просто перекусить ей в дороге. «Это первая криптовалюта, не имеющая аналогов в мире.» © ("Skolkovo today”) #маринафедункив #федункив #федрубль #мамаколяна #реальныепацаны #тнт #loveis #comedywoman #криптовалюта #buzcoin #блокчейн #комедия #театр #кино #сериал #буфед #майнинг #юмор #смешно #прикол #хайп_production #хайпункив #хайп #крепковалюта #калорийнаяроссия #федункинмаклауд #пожилойблоггер

Публикация от Марина Федункив (@marina_phedunkiv) 5 Апр 2018 в 8:32 PDT На кадрах Марина Федункив выступает на пресс-конференции. Вместо микрофона — огурец: «Мы живем в эпоху Ольги Бузовой. Она первая девушка в стране, а я — первая женщина. У Толика. Она создаёт свои тренды, я тоже решила создать свою крепковалюту „Федрубль“. Я предлагаю Ольге Бузовой сделать общую платформу Бузова-Федункив. Сокращённо — Буфет!»

За ночь опубликованное пермячкой видео посмотрели полмиллиона пользователей. «Огурец, торчащий на столе, сделал мой день!», «Уж лучше Федрубль чем Бузкоил! Надеюсь она в политику не полезет!», — комментируют подписчики.