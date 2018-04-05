Ещё
ЦБ оштрафовал Московскую биржу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма

ЦБ оштрафовал Московскую биржу за нарушение законодательства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московскую биржу после проверки ЦБ оштрафовали на 300 тысяч рублей за каждое нарушение законов об инсайдерской информации, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.
Сообщается, что Центральным банком РФ проведена проверка исполнения ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.
"В ходе проверки Банком России установлены факты ненаправления инсайдерами, являющимися работниками Биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке. В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1,5 года. Вскрыты случаи использования работниками биржи запрещенных локальными актами о предотвращении конфликта интересов программ для организации доступа к торгам", — сообщил Куренной.
Кроме того, в списки инсайдеров Биржи не были включены члены ревизионной комиссии, в обществе отсутствовало структурное подразделение или должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований названного законодательства.
"По результатам проверки общество привлечено к административной ответственности за совершение правонарушений… "нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком". Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей за каждое нарушение", — добавил Куренной.
Официальный представитель ГП РФ рассказал, что Банк России также направил инсайдерам предписания, а Бирже — письмо о необходимости проведения организационно-распорядительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение данных нарушений.
РИА Новости: последние новости
США планируют поговорить с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова Ким Чен Ын заявил, что ситуация на Корейском полуострове улучшается Террористы активно используют криптовалюты, заявил глава ФСБ
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции260
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании130
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»621
Отменим взносы за капремонт
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова15
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение