Ольга Бузова подтвердила «Холостячку» на ТНТ 

Ольга Бузова стала первой женщиной в России со своей криптовалютой -. Об этом девушка рассказала на пресс-конференции, которая прошла сегодня утром. Но все вопросы свелись к личной жизни Бузовой. Ольга откровенно призналась в том, что ей не хватает романтики и она уже даже забыла, что такое флирт. Отношения сложно совмещать с работой, поэтому Бузова решила убить сразу двух зайцев и найти своего спутника в новом романтическом реалити на ТНТ «Холостячка». Об этом, а также о мечтах, президентстве и криптовалюте смотри в видеоверсии конференции.