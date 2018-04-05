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Ольга Бузова подтвердила «Холостячку» на ТНТ
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Ольга Бузова подтвердила «Холостячку» на ТНТ 

Popcake.tv 16 минут назад
Фото: Popcake.tv
Ольга Бузова стала первой женщиной в России со своей криптовалютой -. Об этом девушка рассказала на пресс-конференции, которая прошла сегодня утром. Но все вопросы свелись к личной жизни Бузовой. Ольга откровенно призналась в том, что ей не хватает романтики и она уже даже забыла, что такое флирт. Отношения сложно совмещать с работой, поэтому Бузова решила убить сразу двух зайцев и найти своего спутника в новом романтическом реалити на ТНТ «Холостячка». Об этом, а также о мечтах, президентстве и криптовалюте смотри в видеоверсии конференции.
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