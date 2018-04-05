Тепличный комплекс в Калужской области продают с торгов за 900 млн руб

МОСКВА , 5 апр — РИА Недвижимость. Российский аукционный дом (РАД) объявил торги на продажу тепличного комплекса в северной части Калужской области на земельном участке общей площадью 50,9 гектара с начальной ценой 940 миллионов рублей, говорится в сообщении РАД.

"В рамках процедуры банкротства компании ЗАО «Розовый Сад», владеющей сетью розничных цветочных магазинов «Оптцветторг», на продажу выставлен тепличный комплекс в северной части Калужской области, между Обнинском и Калугой", — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в состав комплекса входит: земельный участок площадью 50,9 гектара, административно-складские постройки общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров, пять теплиц общей площадью 27,4 гектара для выращивания роз, гербер и хризантем, а также различное оборудование.

Торги будут проходить посредством публичного предложения в период с 3 мая по 24 мая. Торг начнется с 940 миллионов рублей, минимальная цена — 900 миллионов рублей.

Вырученные средства от продажи актива пойдут на погашение требований кредитора — АКБ «Российский капитал» (ПАО).

Комплекс был построен в 2005-2010 годах с применением голландских технологий. Все оборудование позволяет обеспечить полную автономность работы и создать условия для производства цветов с учетом климатических особенностей региона. В настоящее время работа комплекса приостановлена.