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Генпрокуратура привлекла к ответственности биржу ММВБ-РТС
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Генпрокуратура привлекла к ответственности биржу ММВБ-РТС 

ТАСС 1 час назад
Генпрокуратура РФ привлекла к ответственности биржу ММВБ-РТС за неправомерное использование инсайдерской информации — ведомство.
ТАСС: последние новости
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