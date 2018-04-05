В Нижнем Новгороде стало дороже жить

Avito и РБК огласили результаты расчета «индекса благосостояния» — сравнительного показателя стоимости жизни в 26 крупнейших городах России . Уровень цен в Нижнем Новгороде вырос относительно прошлого года и оказался выше среднего.

— По итогам года Нижний Новгород вошел в топ-10 дорогих городов: значение индекса в столице Поволжья выросло на 9 пунктов и составило 109. Стоимость жизни в Нижнем Новгороде также выросла: «индекс благосостояния» поднялся на 3 пункта, — рассказали специалисты.