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В Нижнем Новгороде стало дороже жить
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В Нижнем Новгороде стало дороже жить 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Avito и РБК огласили результаты расчета «индекса благосостояния» — сравнительного показателя стоимости жизни в 26 крупнейших городах России. Уровень цен в Нижнем Новгороде вырос относительно прошлого года и оказался выше среднего.
— По итогам года Нижний Новгород вошел в топ-10 дорогих городов: значение индекса в столице Поволжья выросло на 9 пунктов и составило 109. Стоимость жизни в Нижнем Новгороде также выросла: «индекс благосостояния» поднялся на 3 пункта, — рассказали специалисты.
В целом стоимость жизни выросла в 14 городах, снизилась — в 10. Сильнее всего индекс упал в Барнауле (-6), Воронеже (-6) и Перми (-5), а максимальный рост отмечен в Санкт-Петербурге (+11) и Красноярске (+10). В двух городах — Иркутске и Омске — значение индекса осталось на уровне прошлого года. Топ дорогих городов, как и годом ранее, возглавили Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, а самые дешевые города — Ульяновск и Оренбург.
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