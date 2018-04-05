Где в Тюмени продаются большие «трёшки» за 3 миллиона: публикуем рейтинг районов с самым доступным жильем

Средняя цена кв. м в рублях

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