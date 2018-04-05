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Где в Тюмени продаются большие «трёшки» за 3 миллиона: публикуем рейтинг районов с самым доступным жильем
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Где в Тюмени продаются большие «трёшки» за 3 миллиона: публикуем рейтинг районов с самым доступным жильем 

72.ru 40 минут назад
Фото: 72.ru
Специалисты портала N1.RU выяснили, где в Тюмени выгоднее всего купить квартиру для большой семьи. По данным аналитиков, самая низкая цена квадратного метра в квартирах большой площади находится в микрорайоне Маяк — 44 100 рублей за «квадрат», чуть выше цена квадрата в Зареке (район улицы Дружба) — 44,9 тысяч рублей, а также на Московском тракте — 46,1 тысяч рублей. Такая стоимость квадратного метра гораздо ниже средней цены «квадрата» в целом по городу, которая сейчас находится на отметке 56 400 рублей. — В сегменте самых больших квартир больше всего дорогих объектов, поэтому мы решили выяснить, где дешевле всего обойдется просторная квартира для большой семьи. Конечно же, цена будет зависеть не только от места, но от возраста дома, — говорит руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Первые места в рейтинге заняли микрорайоны, в которых на данный момент в продаже есть трехкомнатные и четырёхкомнатные квартиры в хрущёвках и сталинках. По данным N1.RU, средняя стоимость трёхкомнатной квартиры за год выросла на 2,7% 4,5 миллионов рублей, а средняя цена четырёхкомнатной выросла на 5% до 6,3 миллионов за средний объект. Топ-7 микрорайонов по доступности трёхкомнатных и четырёхкомнатных квартир
Микрорайон
Средняя цена кв. м в рублях
Средняя цена квартиры, в рублях
Средняя площадь
1.
Маяк
44 100  3 210 000  72  2.
Зарека
44 900  3 420 000  77  3.
Московский тракт
46 100  3 700 000  81  4.
Южный 2-й  46 200  3 840 000  84  5.
Червишевский тракт
46 300  3 490 000  75  6.
Войновка
46 500  3 620 000  78  7.
Ватутина
47 600  3 460 000  72
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