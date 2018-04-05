«Падение цен на крипторынке вызывает некоторый оптимизм у его участников»

«Полностью рассмотреть и оценить, что реально происходит на крипторынке мы не можем — слишком много криптоактивов с разной капитализацией и разными заявленными конечными целями ICO торгуется в глобальном масштабе (более 1500). Но рассмотреть некоторые общие тенденции мы можем. Первое — это очевидное снижение шумихи вокруг критовалют. Второе — разорение многих спекулянтов и вывод денег с глобальных крипторынков. Общая капитализация 10 крупнейших по капитализации криптомонет снизилась с максимума около $600 млрд в начале года, до примерно $220 млрд к концу марта. Третье — распространение таких явлений как ограбление отдельных инвесторов и даже целых бирж на огромные суммы, которое развеяло первоначальный миф о безопасности вложений в крипту. На $534 млн была ограблена криптобиржа Coincheck в Японии и это не первое ограбление криптобиржи. Еще в 2014 г. были украдены биткойны с биржи Mt. Gox на $500 млн В ноябре 2017 г. был ограблен электронный кошелек разработчиков (!) монеты Tether, потери около $31 млн В июле того же года клиенты биржи Bithumb в Южной Корее потеряли несколько миллионов долларов. И вероятнее всего череда ограблений продолжится, потому что без должного регулирования, торговля криптовалютами делает безопасность клиентов бирж „делом рук самих утопающих“.

В качестве позитивных событий на рынке криптоактивов можно отметить начало торгов фьючерсами на биткойн и несколько волн коррекции, свидетельствующих, что не все потеряно и покупатели еще приходят в криптовалюты.

Однако главным драйвером, который будет определять тренд наступившего года, будет вмешательство регуляторов в рынок криптовалюты по всему миру. Большинство стран с развитыми финансовыми рынками уже сделали первые шаги в этом направлении. На первом этапе была определена сущность критовалют как имущества или финансовых активов, и сделаны первые шаги в отношении налогообложения. Однако большинство стран отказало криптомонетам в официальном статусе платежного средства. В дальнейшем регуляторы обратят свое внимание на работу криптобирж и криптоброкеров, их деятельность будет регламентирована прежде всего с точки зрения безопасности транзакций и электронных кошельков. Будут разграничены сферы ответственности между биржами, брокерами и инвесторами. Важной сферой регулирования станет ICO (Initial Coin Offering) — первичное размещение монет.

Если регуляторам удастся создать законодательные условия, обеспечивающие безопасность инвестиций в криптоактивы, сохранить прозрачность регулирования и избежать громоздких процедур при ICO, то это будет оценено потенциальными инвесторами позитивно и деньги потекут на крипторынок. В любом случае будущее криптоактивов находится в диапазоне между двумя обстоятельствами, первое из которых, это то, что технология блокчейн никуда не денется и будет развиваться дальше, а второе — криптовалюты никогда не станут настоящими деньгами, максимум весьма ограниченным средством платежа».