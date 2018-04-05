Средний чек за ЖКУ вырос на 3,3%

В 2017 году средний чек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в РФ вырос на 3,3% по сравнению с 2016 годом, что превысило инфляцию на 0,8 процентного пункта. Об этом свидетельствуют данные консенсус-опроса банков из топ-30, клиенты которых оплачивают через них коммуналку, пишут "Известия"

Самый сильный рост платежей за услуги ЖКХ в 13% зафиксирован в Северо-Западном (до 1523 рублей) и Южном федеральном округах (2490 рублей), отметили в банке «Открытие» . При этом самый большой размер среднего платежа сохранился в Москве Московской области — 5671 рублей.

В пресс-службе Минстроя газете сообщили, что индекс роста коммунальных платежей на 2017 год составил 4% — это максимальное значение роста совокупного платежа, превысить который можно только при условии инвестиций в модернизацию и одобрении этого решения местными депутатами. В большинстве случаев индекс роста составляет менее 4%, добавили в министерстве.

Как считает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, средний коммунальный платеж мог увеличиться сильнее инфляции, в частности, потому что население перестало экономить на коммуналке. Однако, по его словам, есть еще одна причина: для граждан, у которых нет счетчиков, вырос показатель нормы потребления, а он может индексироваться выше инфляции.

Между тем в некоторых регионах РФ средний платеж снизился.

Глава Минстроя Михаил Мень пояснил «Известиям», что средний чек за коммунальные платежи может снижаться по нескольким причинам. К примеру, за счет повышения энергоэффективности домов, в том числе благодаря капремонту. Министр рассказал, что сейчас в стране отремонтирован каждый шестой дом.

"Благодаря установке индивидуального теплового пункта, утеплению фасада и прочим энергосберегающим работам можно добиться экономии до 30% от платы за отопление, а это самая внушительная строка в квитанции", — добавил М. Мень.

В банке «Открытие» не исключают, что тренд на уменьшение «среднего чека» продолжится. Это связано с принятыми в конце марта поправками в Жилищный кодекс, которые исключают нецелевое использование средств управляющими компаниями, пояснили в кредитной организации. Также жителям многоквартирных домов теперь разрешено оплачивать электричество, воду и тепло ресурсоснабжающим организациям напрямую, минуя управляющие компании.

1 июля 2017 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги были проиндексированы на 4% — прогнозируемый уровень инфляции 2017 года. Однако рост потребительских цен замедлился сильнее, чем прогнозировали ЦБ РФ и правительство. В прошлом году инфляция составила 2,5%, официальный прогноз по инфляции Минэкономразвития на этот год — 4%. Не исключено, что министерство пересмотрит его в сторону понижения в конце весны при обновлении макропрогноза на 2018-2020 годы. Так, в министерстве уже заявляли о том, что к июню рост цен в годовом выражении может замедлиться до 2%.