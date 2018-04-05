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Более 16 тысяч кустарников высадят в мае на Юго-Западе столицы
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Более 16 тысяч кустарников высадят в мае на Юго-Западе столицы 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Весенняя высадка подготовленных по заявкам жителей округа 380 деревьев и 16 тысяч кустарников в рамках акции «Миллион деревьев» запланирована на май, сообщила начальник управления ЖКХиБ префектуры Юго-Западного округа Виктория Коряченко, передает газета «Москва За Калужской заставой».
Напомним, акция «Миллион деревьев» стартовала в 2013 году. С того времени было высажено более двух миллионов деревьев и кустарников. Особое внимание уделяется озеленению придворовых территорий. С 2015 года в рамках акции «Миллион деревьев» началось озеленение детских садов, школ, поликлиник, больниц, детских домов, реабилитационных центров и других социальных объектов.
Уточняется, что в апреле, в рамках месячника благоустройства, на Юго-Западе столицы предстоит отремонтировать около 2,5 тысяч лестниц и крылец, более 2,5 тысяч детских и спортивных площадок, покрасить почти 60 тысяч погонных метров газонных ограждений и промыть более 3 тысяч цоколей и фасадов.
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