Уолл-стрит в России: зачем Московской бирже нужны торги иностранными бумагами

Первоначально все иностранные ценные бумаги торговались исключительно за пределами России . Нормативной базы и необходимой инфраструктуры не было, да и, с другой стороны, потребности в листинге не возникало. Те, кто мог себе позволить торговать иностранными бумагами, делал это на зарубежных площадках через иностранных брокеров.

Торговля иностранными бумагами всегда была дороже за счет более высоких комиссий и отдельной платы за маркет-дату. Порог входа также был выше: как правило, от $50 000 —это был продукт исключительно для крупных клиентов.

Среди других барьеров, препятствующих тому, чтобы привлечь мелких розничных клиентов — языковой и законодательный, связанный с валютным регулированием.

Эмитенты вроде «Яндекса» тоже предпочитали размещение за рубежом, поскольку на локальном рынке они не могли найти крупных инвесторов. Параллельный листинг был осложнен юридическими вопросами, в частности, требованиями по раскрытию, этике, корпоративному управлению и так далее.

В результате частные инвесторы в России не могли покупать бумаги таких компаний, как Vimpelcom , X5 Retail и ряда других. Поэтому был придуман механизм обращения иностранных акции через российские депозитарные расписки (РДР). За все время действия программы этой возможностью воспользовался лишь один эмитент — UC RusAl

Изоляция в помощь

На ситуацию, как ни странно, повлияли тренды в экономике и внешней политике в 2013-2014 годы. Иностранные инвесторы стали уходить с российского рынка, акции отечественных компаний падали, интерес к ним резко снизился. С другой стороны, у российских банков и фондов имелись в портфелях GDRна акции, под которые стало трудно получить финансирование за Западе из-за санкций. Лед начал ломаться усилиями Московской биржи при поддержке Минфина ЦБ и правительства.

К работе в России были допущены иностранные клиринговые организации, создана нормативная база для листинга иностранных ценных бумаг. И первые результаты начали появляться. На Московской бирже стали доступны торги акциями QIWI за рубли. Это был первая иностранная ценная бумага в секторе акций.

За ней последовали «Яндекс» и Polymetal. «Лента» провела сразу двойной листинг на биржах в Лондоне и в Москве . В прошлом году в Москве разместились бумаги EN+ , а в этом — X5 Retail Group — владелец всем известных торговых сетей «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка». UC RusAl свернул дорогостоящую программу РДР и вместо них разместил акции.

В прошлом году произошло и вовсе примечательное событие — на Московской бирже прошли IPO и SPO облигации и акции эмитента из Казахстана

На этом биржа не остановилась. К торгам были допущены еврооблигации Минфина, а также ряда других эмитентов. Была даже создана секция для отдельного вида инструментов — биржевых фондов (ETF). При всем внешнем сходстве с паевыми инвестиционными фондами, биржевая торговля которыми велась с давних времен, биржа и эмитенты всячески подчеркивали, что это совсем другой класс инструментов. Прием сработал. В отличие от ПИФов, дневной оборот которых крайне мал и поддерживается почти исключительно за счет институциональных инвесторов, ETFпользуются спросом у частных инвесторов.

Однако бумаги таких иностранных эмитентов, как IT-гиганты Apple, Amazonи Facebookбыли по-прежнему труднодоступны частному инвестору из России. Московская биржа всерьез не рассматривала для себя возможность листинга американских акций, поскольку не видела в этом большого рынка. В итоге первопроходцем стала расположенная в Москве Санкт-Петербургская биржа , находившаяся на тот момент не в лучшем состоянии.

NASDAQ по-русски

Надо сказать, что 4 года назад в успешное развитие рынка иностранных эмитентов на Санкт-Петербургской почти никто не верил. Экономика и фондовый рынок находились в состоянии «чуть лучше, чем в 2009 году», и о том, чтобы думать об инвестициях в американские бумаги, казалось, не могло быть и речи, даже не смотря на позитивную динамику индексов США

Мосбиржа обладает большими возможностями по сравнению с Санкт-Петербургской биржей. По сути, она хочет прийти на уже готовый рынок. Торгово-клиринговая инфраструктура есть, отлажена и работает. С эмитентами договариваться не надо. Инертность регулятора преодолевать не нужно. Даже клиентов не придется перерегистрировать. Необходимо только отладить технологические вопросы, провести листинг и найти маркет-мейкеров. На запуск проекта может потребоваться менее полугода.

Конкуренция бирж не так интересна, как в автобизнесе. Она больше напоминает соперничество сотовых операторов. Когда в город приходит новые оператор, то часть абонентов просто к нему переходит. Торговый оборот в американских акциях на Санкт-Петербургской бирже оценивается в $10-20 млн в день. Для Московской биржи это порядка 1-2% от оборота. Возникает резонный вопрос, зачем вообще это нужно Мосбирже.

Рентабельность торговли американскими акциями заведомо ниже, чем российскими бумагами. За первое полугодие 2017 года Санкт-Петербургская биржа получила убыток в 36 млн рублей, при этом выручка составила 17 млн рублей. Для Московской биржи, которая в 2017 году зафиксировала 20,26 млрд рублей прибыли, это совсем немного.

Захватить бизнес конкурента, наверное, несложно. Хотя Санкт-Петербургская биржа явно не собирается сдаваться без боя. Список торгуемых иностранных бумаг на обоих площадках явно не в пользу Московской биржи.

Санкт-Петербургская биржа стремится предоставить инвесторам доступ к как можно более широкому перечню инструментов из индекса S&P 500. Ожидаемый список Московской биржи по количеству бумаг ближе к Dow Jones 30. У Санкт-Петербургской биржи свои технологические решения и маркет-дата, в теории между площадками возможен арбитраж. Так что у этой биржи нет повода в отчаянии выбрасывать колокольчик.

Перспективы рынка

Главный вопрос, который пока остается без ответа — удастся ли Московской бирже развить рынок иностранных акций в России. С одной стороны, частным инвестициям прочат большое и светлое будущее. Число брокерских счетов, по оптимистическим прогнозам, должно достичь 20 млн к концу 2020-х годов.

C другой стороны, прямо сейчас число российских инвесторов в американские акции — всего несколько десятков тысяч человек, и оно мгновенно не увеличится в разы только от того, что эти бумаги станут доступны и на другой площадке. Торговля американскими бумагами может стать нерентабельной для биржи, либо не выгодной для клиентов. Кроме того, если рынок американских акций на Московской бирже очень быстро раскрутится, то он может попасть под огонь критики со стороны политических кругов.

В общем, для Московской биржи запуск торгов американскими ценными бумагами — проект все-таки венчурный. Высока вероятность, что на начальном этапе число активных клиентов на новом рынке будет составлять не более 10 000 человек. Но если к инфраструктуре не будет претензий, а комиссии и порог входа для торговли американскими акциями не будут сильно отличаться в худшую сторону от сегмента российских бумаг, то лидерство на рынке Московская биржа сможет попытаться вырвать уже на горизонте года с момента запуска торгов.

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