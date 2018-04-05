Вторичный рынок Екатеринбурга захватило «путинское» жилье

Лидерами вторичного рынка Екатеринбурга стали дома, построенные после 2001 года. Это следует из анализа рынка недвижимости на сайте Уральской палаты недвижимости.

Отмечается, что вторичное жилье моложе 2001 года составляет 38% в общей структуре предложения. На втором месте по популярности — квартиры в домах, построенных в 60-80-х годах прошлого века: их доля на вторичном рынке достигает 33%.

В общей сложности количество квартир, выставленных на продажу в Екатеринбурге и в городах-спутниках, составляет 9 780 объектов. Практически по всем ценовым поясам (кроме 2-го и центрального) отмечается небольшой рост стоимости квадратного метра: от 0,2 до 1,1% по сравнению с показателями начала марта.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке в настоящий момент достигает 68 020 рублей. Самое дорогое жилье располагается в центре (97 581 рубль), самое дешевое — на отдаленных территориях Екатеринбурга (48 558 рублей).

При этом аналитики портала N1 на днях отметили серьезный рост цен на трех— и четырехкомнатные квартиры — соответственно на 6% и на 8,7% за первые месяцы 2018 года. Так, средняя стоимость квадратного метра в «трешках» в центральной части города в марте 2018 года составила 111 тысяч рублей, а в микрорайонах Парковый и ВИЗ — 79 и 78 тысяч рублей соответственно.

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