Красноярск занял второе место по росту стоимости жизни России

Красноярск вошёл в пятёрку самых дорогих городов России . Такие данные приводят аналитики «Авито» и РБК , изучив цены в 26 крупнейших городов России.

Санкт-Петербурга и Иркутск и Красноярск занял четвёртую позицию после Москвы Краснодара . По сравнению с прошлым годом, когда он занимал 8 строчку рейтинга, в этот раз он обогнал Ростов на Дону, Новосибирск Екатеринбург . А вот по росту стоимости жизни Красноярск уступил только Санкт-Петербургу.

«Уровень цен в Красноярске вырос относительно 2016 года и оказался выше среднего. Значение индекса составило 120 пунктов, что на 20 пунктов выше среднего показателя по городам. «Индекс благосостояния» показывает, как отличаются цены на одни и те же товары и услуги в разных городах: чем выше значение индекса, тем выше стоимость жизни», — рассказали эксперты.

Оренбург и Барнаул. Самыми дешевыми городами стали Ульяновск

Добавим, что по величине средней заработной платы, Красноярск на 8 месте — 39,1 тыс. рублей. Две верхние строчки как обычно занимают Москва и Питер (83 и 55,3 тыс. рублей соответственно), Краснодар (37,6)— на 11 месте.