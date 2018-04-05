Ещё
Красноярск занял второе место по росту стоимости жизни России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красноярск занял второе место по росту стоимости жизни России 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярск вошёл в пятёрку самых дорогих городов России. Такие данные приводят аналитики «Авито» и РБК, изучив цены в 26 крупнейших городов России.
Красноярск занял четвёртую позицию после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. По сравнению с прошлым годом, когда он занимал 8 строчку рейтинга, в этот раз он обогнал Ростов на Дону, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург. А вот по росту стоимости жизни Красноярск уступил только Санкт-Петербургу.
«Уровень цен в Красноярске вырос относительно 2016 года и оказался выше среднего. Значение индекса составило 120 пунктов, что на 20 пунктов выше среднего показателя по городам. «Индекс благосостояния» показывает, как отличаются цены на одни и те же товары и услуги в разных городах: чем выше значение индекса, тем выше стоимость жизни», — рассказали эксперты.
Самыми дешевыми городами стали Ульяновск, Оренбург и Барнаул.
Добавим, что по величине средней заработной платы, Красноярск на 8 месте — 39,1 тыс. рублей. Две верхние строчки как обычно занимают Москва и Питер (83 и 55,3 тыс. рублей соответственно), Краснодар (37,6)— на 11 месте.
АиФ Красноярск: последние новости
Какого числа Родительский день в 2018 году? 4 предприятия в Красноярске погасили котлы, загрязнявшие воздух Павел Грудинин не против побороться за пост губернатора Красноярского края
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции89
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»466
Российских олигархов ждет «сюрприз»419
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей41
В Бахрейне нашли нефтяной запас России66
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
00:30
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение