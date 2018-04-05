У властей США богатая практика грабежа собственного населения

«Свободный рынок» США во многом является продуктом пиара. Ровно 85 лет назад президент Рузвельт подписал указ о конфискации золота у всех физических и юридических лиц. Американцы несли колоссальные убытки, но власть это не остановило. Зачем страна, ныне имеющая рекордный государственный долг, пошла на шаг, больше характерный для сталинского СССР?

История России и США подчас парадоксально похожи. В конце 1920-х булгаковского Никанора Босого мучали сны с рефреном «Граждане, сдавайте валюту!», а в начале 1930-х жителей США сажали за нежелание добровольно сдать свое золото государству.

Даже мотивы у ранних «валютчиков» в СССР и американцев времен «великой депрессии» были одинаковыми. Первые не доверяли слабому рублю, который в годы Гражданской войны обесценился в несколько тысяч раз, и стремились держать сбережения в чем-нибудь понадежнее. Вторые, столкнувшись с тяжелым кризисом, стремились выйти в наиболее надежную ликвидность. А что может быть надежнее золота?

Тернистый путь к золотому стандарту

Национальную валюту в США ввела конституция, а пять лет спустя, в 1792-м, Закон о монетном дворе объявил в молодой стране биметаллический (золотой и серебряный) стандарт, согласно которому одна унция золота соответствовала 19 долларам 40 центам. В аналогичном законе 1834 года привязку доллара к золоту пришлось пересмотреть: малый объем запасов не позволял обеспечить драгметаллом необходимую для экономики денежную массу. За унцию стали давать 20,65 доллара.

Биметаллическая монетная система имела свои недостатки, позволяя спекулировать на разнице в стоимости драгметаллов, из которых чеканилась монета определенной законом стоимости. В 1873 году эта лазейка была прикрыта — отныне основой для чеканки являлось исключительно золото. Этот шаг вызвал резкий рост стоимости денег в экономике, дефляцию, нанес удар по ряду секторов производства, спровоцировал рост безработицы. Закон о монетном дворе даже стали называть «Преступлением 1873 года». В итоге люди начали уходить в золото, сократив и без того скромный золотой запас США с 107 тонн в 1870 году до 85 тон в 1875-м.

Ситуацию спасли совершенствование технологий золотодобычи, золотая лихорадка в Южной Дакоте, открытие богатых залежей в Южной Африке и последовавшее за всем этим снижение цен на драгметаллы. К 1890 году объем золотого запаса составлял уже 442 тонны.

Однако жаркие дебаты вокруг «Преступления 1873 года» и требования вернуться к биметаллизму, звучавшие на самом высоком уровне, породили сомнения инвесторов в надежности доллара. В начале 90-х годов XIX века иностранные компании запаниковали, стали обращать свои ценные бумаги в золото и активно выводить драгметалл из США. Как следствие, в 1895 году объем золотого запаса снова рухнул до 169 тонн.

Тогда на помощь пришли золотые лихорадки на Клондайке и Аляске . К 1900 году запасы перевалили за 600 тонн, и в США был официально введен золотой стандарт.

Золотой стандарт в экономике является гарантом стабильности, практически исключает инфляцию, создает доверие к валюте. Но в то же время входит в непримиримое противоречие с требованиями непрерывно растущей экономики и не способен оперативно реагировать на ее вызовы дополнительной эмиссией средств, так как денежная масса жестко привязана к объемам золотого запаса.

Крах «американской мечты»

В годы Первой мировой войны пересмотр золотого обеспечения валюты был невыгоден Вашингтону в том числе по политическим мотивам: США были единственной из воюющих стран, кто не прекращал обмена валюты на золото, что и выдвинуло доллар на ведущие позиции в мировой экономике.

Но в 1929 году в стране началась Великая депрессия. Факторов для возникновения самого знаменитого в мире экономического кризиса было множество, среди них — «дефицит денег», то есть денежная масса не поспевала за стремительным ростом экономики, который был в немалой степени обусловлен спекулятивными операциями на бирже. Миллионы американцев вкладывались в растущие ценные бумаги, что подстегивало рост акций и обеспечивало еще больший интерес к бирже. Со своей стороны, банки охотно кредитовали желающих, более того, в практику вошли так называемые «маржинальные займы»: в условиях дефицита денег акции можно было приобрести за 10% от номинальной стоимости, но с обязательством уплаты долга в неопределенном будущем, по заявке брокера.

Первым в октябре 1929-го лопнул именно биржевой пузырь. Разорились миллионы инвесторов, а рынок потерял около 30 млрд долларов — ровно настолько упала капитализация предприятий. Заводы закрывались, выпуск промышленной продукции падал, безработица росла. Крах Уолл-Стрит ударил по банкам, кредитовавшим покупку акций, и в ответ на череду банкротств кредитных учреждений в 1930-33-м годах по стране прокатились три волны паники с массовым изъятием вкладов. За день из банковской системы выводились десятки миллионов долларов, и в первую очередь, конечно, золотом. В итоге о своем банкротстве объявила половина существующих в стране банков.

Проблема усугублялась тем, что иностранные инвесторы — нерезиденты, напуганные масштабами кризиса, тоже стремились обратить свои активы в золото и вывести их из США.

«Конфискация»

Франклин Делано Рузвельт вступил на пост президента 4 марта 1933 года. Уже через пять дней после этого он подписал Чрезвычайный банковский акт, закрывший все банки на одну неделю, а 10 марта издал указ, запрещающий вывоз золота из страны. Наконец, 5 апреля указом за номером 6102 населению, юридическим лицам и нерезидентам США, хранящим золото на территории страны, было предписано сдать драгоценный металл государству в срок до 1 мая.

Частным лицам разрешалось оставить золота не более, чем на 100 долларов. Также не подлежали конфискации редкие и коллекционные монеты.

Америка — чрезвычайно консервативная в плане законодательства страна. Несмотря на все потрясения XIX и начала XX веков, цена на унцию золота, установленная законом 1834 года, оставалась равной 20,65 доллара. Исходя из этого государство и выплачивало компенсацию бумажными деньгами за изъятый металл.

По окончанию этой операции официальная цена золота впервые за 99 лет была пересмотрена в сторону почти двукратного увеличения — до 35 долларов за унцию. Указ 6102 потому и вошел в историю как «конфискация»: золото принимали по заведомо заниженной цене, расплачиваясь бумажными деньгами, утратившими былое доверие.

Более того, вопреки основополагающим принципам права указ 6102 и принятые вслед за ним акты имели обратную силу — распространялись на контракты и сделки, заключенные до принятия закона. Если в ранее подписанных контрактах предусматривалась оплата золотом, ее полагалось осуществлять бумажными долларами по «курсу» 1834 года. И это при том, что «золотые» контракты («самые надежные») заключались как раз из опасений девальвации валюты.

Последовали многочисленные судебные иски. Все они были отклонены в пользу государства.

Кстати, аналогичное решение было принято и в отношении ранее принятых государственных обязательств, номинированных в золоте. Их тоже выплачивали бумагой по старому «курсу».

Тюрьма или золото

Англосаксонское право крайне сурово, уважение к нему впитывается с молоком матери. Даже в XIX веке в Британии вешали семилетних детей, от голода укравших булку хлеба.

В том числе и поэтому для американцев того времени достаточно было одного только закона, обязывающего сдавать золото. Но, учитывая чрезвычайные обстоятельства, его все-таки снабдили репрессивными мерами: за уклонение от конфискации драгметалла были установлены штраф до 10 тысяч долларов (это эквивалентно 189 тысячам современных) и тюремное заключение на срок до 10 лет.

Пресса пестрела показательными процессами над арестованными за хранение золота. Например, таким. Дэвид Барабан и его сын Джейкоб владели нефтеперерабатываюшей компанией, чьи контракты были номинированы в золоте. Агенты секретной службы обратили внимание на коробку для сигар, инкрустированную драгоценным металлом, и выяснили, что она набита золотыми монетами. Барабану было предъявлено обвинение в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов.