Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,47% — до $68,34 за баррель.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,44%, составив $63,65 за баррель.