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Цены на нефть растут
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Российских олигархов ждет "сюрприз"
Российских олигархов ждет "сюрприз"

Цены на нефть растут 

RT на русском 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,47% — до $68,34 за баррель.
Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,44%, составив $63,65 за баррель.
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