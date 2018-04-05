Екатеринбургская «первичка» вернулась в 2014 год

Средневзвешенная стоимость первичного жилья на рынке Екатеринбурга превысила показатели 2014 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили аналитики консалтинговой компании MACON.

По данным экспертов, в начале 2018 года средний ценник на квадратный метр в новостройках столицы Урала составил 71 332 рубля. Это на 586 рублей дороже, чем 4 года назад, когда рынок недвижимости России из-за кризисных явлений в экономике начал «проседать».

По мнению авторов анализа, среди ключевых причин положительной динамики — увеличение доли жилья в высокой степени готовности на локальном рынке и недостаточный объем новых проектов.

В результате образовался дефицит дешевого жилья на стадии котлована, зато в структуре предложения увеличилась доля ликвидных вариантов студийного типа. «Значительный спрос на эти объекты позволяет застройщикам устанавливать на них более высокий удельный уровень цен», — считают специалисты MACON.

Стоит напомнить, что в сегменте вторичного жилья отмечается противоположная тенденция. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в 2016–2017 годах «вторичка» слегка подорожала лишь в Сургуте (на 2,9%), Иркутске (1,5%), Санкт-Петербурге (1,3%) и Новосибирске (0,1%). В остальных крупных российских городах цены либо не изменились, либо серьезно снизились.

В Екатеринбурге за указанный период цена на квадратный метр жилья на вторичном рынке также снизилась на 1,2%. Однако с конца января по конец февраля 2018 года аналитики Уральской палаты недвижимости зафиксировали рост цены «вторичного» квадратного метра на 366 рублей (0,5%). По их данным, средняя цена предложения одного квадратного метра квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке Екатеринбурга, на начало апреля 2018 года составила 68 020 рубля.

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