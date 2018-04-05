Китайский город предлагает денежные вознаграждения пожилым людям, выбирающим экологичное захоронение

Ханчжоу , 5 апреля / Синьхуа / — Накануне Дня поминовения усопших, который отмечается в Китае 5 апреля, житель провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ Дай Юйинь и его жена подписали договор о захоронении в море после смерти.

В качестве поощрения за принятое решение супруги, которым за 70, будут ежемесячно получать по 100 юаней /15,9 долларов США/ от управления гражданской администрации города Вэньлин.

"Я — рыбак. Море — мой второй дом. Я хотел бы вернуться домой, когда умру", — сказал Дай Юйинь.

Как сообщили в управлении, Дай Юйлинь с женой — в числе 24 жителей города в возрасте от 70 до 85 лет, прах которых, в соответствии с договором, будет рассеян над морем после их смерти. За это им полагаются денежные выплаты.

Вэньлин стал первым городом в Китае, который в целях популяризации экологичного захоронения ввел вознаграждения для людей, перед смертью зарегистрировавшихся для захоронения в море.

В других районах страны подобные вознаграждения выплачиваются членам семей умерших, выбравших экологичное захоронение в виде сохранения праха, захоронения в деревьях или море.

Власти Вэньлина внедрили новую практику в этом году. Так, ежемесячные выплаты в размере 100 юаней полагаются людям в возрасте 70-80 лет, 200 юаней — людям в возрасте 80-90 лет, люди в возрасте 90-100 лет могут рассчитывать на 300 юаней в месяц, а достигшие 100 лет и старше — 400 юаней.

По китайской традиции, умерших хоронят в гробах рядом с предками. Однако с годами в густонаселенной стране становится все меньше земельных ресурсов для соблюдения этого обычая. Для решения проблемы нехватки земли китайские власти в последние годы продвигают экологичное захоронение.

В День поминовения усопших китайцы чтят память умерших друзей и членов семьи. -0-