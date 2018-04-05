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Разведка США: Москва пригласила Ким Чен Ына посетить Россию
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Разведка США: Москва пригласила Ким Чен Ына посетить Россию 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс утверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын приглашен в Россию. Об этом координатор деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств заявил в среду на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС.
У Коутса в свете недавней поездки Ким Чен Ына в Китай поинтересовались, может ли речь идти о возвращении к формату шестисторонних переговоров, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова. «Не думаю, что мы знаем на данном конкретном этапе, о чем идет речь.
Мы знаем, что он (Ким Чен Ын) съездил в Китай провести переговоры с [председателем КНР] Си [Цзиньпином]. Мы знаем, что есть приглашение поехать в Россию на переговоры», — утверждал он.
По сведениям Коутса, спецслужбы США хотели бы знать, какие темы Ким Чен Ын собирается обсуждать в РФ. «Будем надеяться, что мы узнаем, о чем будут говорить», — добавил он.
Директор национальной разведки также отверг предположения о том, что Пекин после визита Ким Чен Ына мог ослабить контроль над торговлей с КНДР. «Я не вижу никаких доказательств этого, и никаких заявлений из Китая по поводу того, что это имело место», — подчеркнул Коутс.
Как сообщил 28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «пока никакого российско-северокорейского саммита на повестке дня нет». По его словам, «таких планов у президента России нет».
Визит Ким Чен Ына в Пекин проходил с 25 по 28 марта. Власти Китая сообщили о нем только постфактум. Пребывание в КНР стало для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил КНДР после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.
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