Разведка США: Москва пригласила Ким Чен Ына посетить Россию

ВАШИНГТОН, 5 апреля. / ТАСС /. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс утверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын приглашен в Россию . Об этом координатор деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств заявил в среду на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС.

У Коутса в свете недавней поездки Ким Чен Ына в Китай поинтересовались, может ли речь идти о возвращении к формату шестисторонних переговоров, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова. «Не думаю, что мы знаем на данном конкретном этапе, о чем идет речь.

Мы знаем, что он (Ким Чен Ын) съездил в Китай провести переговоры с [председателем КНР] Си [Цзиньпином]. Мы знаем, что есть приглашение поехать в Россию на переговоры», — утверждал он.

По сведениям Коутса, спецслужбы США хотели бы знать, какие темы Ким Чен Ын собирается обсуждать в РФ. «Будем надеяться, что мы узнаем, о чем будут говорить», — добавил он.

Директор национальной разведки также отверг предположения о том, что Пекин после визита Ким Чен Ына мог ослабить контроль над торговлей с КНДР. «Я не вижу никаких доказательств этого, и никаких заявлений из Китая по поводу того, что это имело место», — подчеркнул Коутс.

Как сообщил 28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , «пока никакого российско-северокорейского саммита на повестке дня нет». По его словам, «таких планов у президента России нет».