Судебные приставы распродают квартиры и дома в Башкирии 

В Башкирии приставы готовят несколько квартир и домов, ранее принадлежащих должникам, на продажу. Торги будут проходить в течение двух дней. В первый день реализуют квартиры и нежилые помещения, во второй — дома.
В Мелеузе, например, с молотка уйдет квартира в 70,8 кв. м на улице 50 лет ВЛКСМ. Начальная цена всего 1,23 миллиона рублей. Самый дорогой лот — нежилое помещение в Кумертау на улице Машиностроителей, 3. Его начальная цена — 2,55 миллиона рублей. А самое привлекательное предложение — дом площадью 115 квадратных метров в деревне Покровка, цена на который начинается с миллиона рублей.
— Также торги пройдут 11 апреля. На аукцион выставлены два дома, квартира и земельный участок. Земельный участок площадью 2365 квадратных метров в селе Наратасты на улице Заводская может обойтись покупателю в 170 тысяч рублей, — сообщили сотрудники Росимущества.
Подать заявку на участие в торгах можно по специальному телефону 8 (347) 286-51-93, а также посетив в офис в Уфе.