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В Южной Корее задержан глава биржи криптовалют Coinnest — газета
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В Южной Корее задержан глава биржи криптовалют Coinnest — газета 

Прайм 14 минут назад
ТОКИО, 5 апр /ПРАЙМ/. Глава пятой по величине биржи криптовалют в Южной Корее Coinnest Ким Ик Хван задержан накануне по обвинениям в мошенничестве, сообщает в четверг сайт южнокорейской экономической газеты «Мэиль кёндже синмун».
По данным газеты, это первое в Южной Корее задержание главы компании, связанной с обращением криптовалюты в стране. Вместе с ним задержан еще один сотрудник Coinnest.
Прокуратура полагает, что они переводили виртуальную валюту своих клиентов на собственные счета, и добивается ордера на их арест.
Биржа Coinnest была одной из трех таких компаний, в которых с 12 марта следователи прокуратуры проводили проверки.
Сайт Coinnest работает в обычном режиме.
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