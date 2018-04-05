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Цены на куличи подскочили до 1600 рублей в Новосибирске
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Цены на куличи подскочили до 1600 рублей в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 48 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
За последний месяц количество поисковых интернет-запросов на куличи возросло сразу в 20 раз. При этом 40% таких запросов пришлось на предпасхальную неделю, когда россияне начали активную подготовку к празднику. Тогда же возросла и средняя стоимость куличей в стране.
В Новосибирске на «Юле» объявления о продаже куличей начали появляться еще в начале марта. С тех пор их количество выросло в 10 раз. Несмотря на увеличение предложения, средняя цена с начала месяца увеличилась на 50% — до 360 рублей.
Сегодня стоимость главного пасхального атрибута в Новосибирске выше на 20%, чем в среднем по России (300 рублей). Цена доходит до 1000-1600 рублей за кулич. За эти деньги новосибирцы готовы испечь кулич с самыми разными начинками — маком, цукатами, семечками и шоколадом.
Самые дорогие куличи на сервисе объявлений продаются в Сочи (средняя цена — 500 рублей), Ярославле и Краснодаре (по 450 рублей). Самые низкие цены — в Волгограде (109 рублей) и Челябинске (164 рубля).
Помимо куличей, новосибирцы продают в интернете пасхальные имбирные пряники (250 рублей), праздничные открытки ручной работы (50 рублей за штуку), пасхальные наборы мыла (350 рублей) и даже весеннее панно к Пасхе (300 рублей).
8 апреля православные христиане будут отмечать Пасху — Воскресение Христово. Праздники в эпоху мобильного интернета сопровождаются валом поздравительного спама. Гифки и открытки, пересылаемые друг другу по кругу, кочуют из группы в группу, заставляя беспрестанно вибрировать телефон. Рейтинг самых спамоопасных праздников — в материале VN.ru.
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