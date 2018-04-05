Не надо вставлять палки в колеса

По информации с сайта МИД КНР от 3 апреля, в этот день официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан провел очередную пресс-конференцию. Ниже представлена стенограмма этой пресс-конференции.

— По имеющимся сведениям, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо сегодня прибыл в Пекин. Китайская сторона вступит с ним в контакт?

— Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо действительно находится в Пекине. Член Государственного совета, министр иностранных дел КНР Ван И проведет с ним встречу, информацию о которой мы своевременно опубликуем.

По сообщениям, вчера министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, как он считает, отравление Скрипалей было подстроено Великобританией для того, чтобы отвлечь внимание от ее выхода из ЕС . Ранее российская сторона приняла решение об ответной высылке из РФ дипломатов из Великобритании, США и еще ряда стран. Какие комментарии по этому поводу может дать китайская сторона?

Мы заметили, что к общему заключению по «делу Скрипалей» заинтересованные стороны еще не пришли, и Россия приняла симметричные ответные меры на высылку своих дипломатов.

Мы считаем, что заинтересованные стороны должны как можно скорее выяснить всю правду касательно «дела Скрипалей» и надлежащим образом разрешить разногласия, основываясь на взаимоуважении и принципе консультаций на равноправных началах. В ситуации, когда международные сообщество сталкивается с множеством вызовов, стороны должны отбросить менталитет холодной войны, отказаться от противостояния блоков и совместными усилиями защищать мир, стабильность и спокойствие на земле, прилагать усилия к строительству международных отношений нового типа, основанных на принципах взаимоуважения, беспристрастности, справедливости и взаимовыгодного сотрудничества.

— Первый вопрос: российская сторона заявила, что ей отказали в участии в расследовании «дела Скрипалей», считает ли китайская сторона, что России нужно позволить участвовать в этом расследовании? Второй вопрос: завтра член Государственного совета и министр иностранных дел Ван И отправится с визитом в Россию. Из-за «дела Скрипалей» в дипломатических отношениях России и стран запада наблюдается напряженность. Какую информацию в этой ситуации может донести до России китайская сторона?

Что касается первого вопроса, то как я только что сказал, общего заключения по «делу Скрипалей», признаваемого всеми, пока нет. Китайская сторона выступает за то, чтобы стороны как можно скорее выяснили все факты по этому делу и разрешили конфликт, основываясь на взаимоуважении и принципе консультаций на равноправных началах.

Что касается визита члена Госсовета и по совместительству министра иностранных дел КНР Ван И в Россию, мои коллеги уже ответили на подобный вопрос на прошлой неделе. Данный визит — это символ развития всесторонних отношений стратегического сотрудничества и партнерства между двумя странами в новой обстановке. По имеющейся у меня информации, во время своего визита Ван И встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Там стороны обменяются мнениями по вопросам двусторонних отношений и другим проблемам, представляющий общий интерес для обоих государств.

Китайская сторона решила с 2 апреля приостановить действие сниженных тарифов на 128 наименований американских товаров, ввозимых в Китай. Посол Китая в США Цуй Тянькай в связи с расследованием по 301-му разделу Закона о торговле заявил, что, если США, в конечном счете, обнародуют так называемый список, Китай решительно ответит в том же объеме, на ту же сумму и с той же интенсивностью. Ищут ли стороны пути урегулирования проблемы во избежание ухудшения ситуации и китайско-американских торгово-экономических отношений?

Как все уже знают, 1 апреля Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР обнародовал решение о приостановке действия тарифных льгот на часть американских товаров. Этот шаг Китая является ответной мерой на введение США пошлин на импортную сталь и алюминий на основании 232-й статьи Закона о расширении торговли США, а также мерой, призванной сбалансировать причиненный ущерб интересам китайской стороны. Необходимо четко пояснить, что эта мера является ответом на введение США пошлин по 232-й статье, а не на расследование по 301-му разделу Закона о торговле.

Мы постоянно говорим, что Китай не провоцирует торговую войну и не намерен вести ее, но мы не боимся торговой войны. Если кто-то настаивает на войне, настолько, что даже ломится в двери дома, мы будем сражаться до последнего. Китай намерен и может принять все необходимые меры для защиты собственных справедливых и законных интересов. Если США в соответствии с расследованием по 301-му разделу Закона о торговле будут применять ограничительные меры в отношении китайской стороны, Китай, конечно, ответит на них. У США есть список, Китай тоже может составить список.

Мы всегда подчеркиваем, что Китай всегда открыт для переговоров. Мы надеемся совместно с США путем диалога и консультаций урегулировать разногласия в области экономики и торговли, должным образом решить проблемы. В то же время при проведении диалога и консультаций стороны должны руководствоваться принципами международного права и международной торговли, а не внутренними законами США; соблюдать принципы взаимного уважения и равноправия, а не занимать доминирующую позицию и не применять односторонние угрозы; проявлять взаимное понимание и идти на взаимные уступки, а не запрашивать непомерно высокую цену и не морочить голову.

Мы надеемся, что США сохранят разумность, проявят четкое понимание ситуации и будут прислушиваться к голосам представителей торгово-промышленных кругов и простых людей, а также, как можно скорее, откажутся от политики односторонних действий и торгового протекционизма, путем диалога и консультаций совместно с Китаем будут решать разногласия, совместными усилиями содействовать здоровому и стабильному развитию китайско-американских торгово-экономических отношений на благо народов двух стран.

— По сообщениям, недавно Япония объявила об объединении командования своих сухопутных сил самообороны, и это — первый подобный шаг, сделанный ей со времен Второй мировой войны. Японские власти объяснили свои действия тем, что, в будущем Япония, вероятно, столкнется с испытаниями баллистических ракет и ударами, направленными на ее территорию, а потому ей требуется согласованность в проведении ответных мер. Подобные действия — это намек на то, что увеличивается вероятность нападения Китая на Японию и проведения КНДР испытаний баллистических ракет. Как это может прокомментировать китайская сторона?

— Китай может атаковать японские территории? Японская сторона так и сказала?

— Они не говорили о Китае напрямую, лишь сказали, что, возможно, столкнутся с еще большим количеством испытаний баллистических ракет и нападениями на свою территорию. Некоторые аналитики интерпретировали это, как намек на КНДР. Как считает китайская сторона?

Как многие заметили, в последнее время в ситуации на Корейском полуострове наблюдается положительная динамика, все заинтересованные стороны активно расширяют взаимодействие. Этому поспособствовали многие страны, включая США, и были достигнуты некоторые успехи. В этом процессе по-видимому игнорируется Япония.

Недавно Япония вновь стала говорить о том, что КНДР, возможно, сейчас готовится к новым ядерным испытаниям и, возможно, пробным пускам баллистических ракет. Они «бьют в набат» и успешно привлекают внимание международной общественности.

Пусть Япония успокоится, совершенно ясно и неизменно то, что мировое сообщество полно решимости продвигать денуклеаризацию полуострова, всесторонне и полностью проводить в жизнь решения Совета безопасности ООН по Северной Корее.

В то же время мы надеемся, что стороны смогут воспользоваться предоставленными им возможностями, пойдут навстречу друг другу в переговорах, приложат совместные усилия в разрядке ситуации на полуострове, вновь поставят решение корейского вопроса «на рельсы» диалогов и консультаций. Мы надеемся, что никто не будет вставлять палки в колеса.

— 2 апреля по местному времени Национальная избирательная комиссия Египта объявила о том, что нынешний президент Ас-Сиси победил в президентских выборах-2018. Как это может прокомментировать китайская сторона? Какие у вас ожидания касательно будущего развития отношений Китая и Египта?

— Мы сердечно поздравляем президента Ас-Сиси с началом второго президентского срока, председатель КНР Си Цзиньпин направил ему письмо с поздравлениями. Китайская сторона поддерживает выбор египетского народа и надеется на то, что этот народ под руководством Ас-Сиси достигнет еще больших успехов в поиске пути развития, соответствующего обстановке в стране.

Последние несколько лет благодаря заинтересованности лидеров двух стран, отношения Китая и Египта развивались очень быстро. Китай хочет и дальше быть партнером Египта, он продолжит усиливать работу в этом направлении, будет и дальше развивать обмен и сотрудничество в разных сферах, продвигать всесторонние отношения стратегического сотрудничества и партнерства, чтобы они достигли новой ступени развития.