Золото как туз в рукаве

Один из директоров Всемирного золотого совета и по совместительству директор по вопросам государственной политики, Татьяна Фик считает, что российский Центробанк с невероятной скоростью, особенно последние 12 лет, тайно скупает золото. Объем золотовалютных резервов достиг рекордной за 17 лет величины.

Германии, Международному Валютному Фонду, Италии и Франции. Исходя из информации, предоставленной Всемирным золотым советом, в период с июля по ноябрь 2017 года, резервы драгоценного металла выросли на 112,8 тонн. Согласно данным ЦБ РФ от января 2018 года, золотой запас России составляет 1856,88 тонн. По данным от февраля 2018 года — 1842,6 тонн. По объемам золотовалютных резервов Россия обогнала Китай , уступив лишь США

Многие иностранные наблюдатели и зарубежные СМИ выдвигали безумные теории о том, что накопление Россией золотых запасов таит в себе скрытый умысел. Одно из предположений — страна готовится к финансовой войне с Западом. Или же собирается «свергнуть» американскую валюту и возвести рубль на пьедестал.

Действия России действительно вызывают подозрения. В ноябре 2017 года британское агентство «Рейтер» акцентировало внимание на фразе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева , которую он произнес 1 ноября: «Ни одна валюта в мире не имеет право устанавливать свое господство. Россия на данный момент старается развивать собственную денежную систему». Анализ «Рейтер» предполагает, что именно тогда Россия ясно дала понять: вызов (Америке) брошен.

Другие аналитики также считают, что, помимо нефтяного сотрудничества с Китаем и расчета в национальных валютах, у России есть еще один козырь, а именно создание самого крупного финансового рынка, основа для которого — золото.

В последнее время Россия активно распродает казначейские облигации США, и в течение уже восьми месяцев не закупает их. Рост евро почти прекратился. Все это определяет политику РФ. Россия, в условиях падения цен на нефть и нехватки финансовых средств, по-прежнему закупает большое количество золота. Президент РФ Путин на всемирной волне дедолларизации выделяет важность наращивания объемов золотых резервов. Никто, кроме Китая и Индии, так не любит золото как Россия.

Большинство международных инвесторов, которые вкладывают средства в золото, считают поведение России вполне рациональным. Однако и здесь взгляды относительно целей РФ расходятся. Некоторые считают, что Россия преследует лишь свои экономические интересы. Но еженедельный деловой журнал Германии «Wirtschaftswoche» предполагает, что все вышеперечисленное демонстрирует финансовую мощь, и Россия исходит из геостратегических соображений. По той же причине Германия в прошлом году отозвала все свои золотовалютные резервы из Соединенных Штатов. Поэтому предположение, выдвинутое «Wirtschaftswoche» по поводу мотивов России, не вызывает удивления.

Три месяца назад информационное агентство «Россия сегодня» процитировало предостережение российского министра финансов, обращенное к Вашингтону и Брюссели: «Если бы наши золотовалютные резервы можно было бы арестовать, даже если бы такая мысль существовала, то это был бы финансовый терроризм. Если будущие санкции включат в себя замораживание заграничных счетов российского Центрального банка, это будет равнозначно объявлению финансовой войны».

Возможно, все вышесказанное — это всего-навсего спекуляция иностранных СМИ и наблюдателей, но событие, произошедшее недавно, доказывает, что Россия действительно втайне наращивает золотовалютные резервы. 16 мая британская газета «Daily Mail» сообщила о том, что в Якутске во время взлета из самолета выпало более 3 тонн золота и бриллиантов. Не прошло и дня, как там началась настоящая золотая лихорадка! Местные жители, презрев 24-градусную стужу, пешком и на машинах пустились искать драгметаллы. Кто-то даже нашел на неоцепленной территории слиток сплава Доре стоимостью 500 тыс. долларов.

Устойчивая кредитоспособность золота — главный враг США. Она же подталкивает страны, где отсутствует долларовый стандарт (Россия, Китай и др.), на создание собственной валютной системы, в основе которой лежит золото. Конечно, путь становления юаня как международной валюты долог, но и «силы» американского доллара уже на исходе.