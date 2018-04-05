Сбор весенних чаев на юге Китая 

Пекин, 4 апреля /Синьхуа/ — Пользуясь установившейся благоприятной погодой, чаеводы южных районов Китая собирают чаи весеннего созревания. (Синьхуа)
Пекин, 4 апреля /Синьхуа/ — Пользуясь установившейся благоприятной погодой, чаеводы южных районов Китая собирают чаи весеннего созревания. (Синьхуа)
Пекин, 4 апреля /Синьхуа/ — Пользуясь установившейся благоприятной погодой, чаеводы южных районов Китая собирают чаи весеннего созревания. (Синьхуа)
Пекин, 4 апреля /Синьхуа/ — Пользуясь установившейся благоприятной погодой, чаеводы южных районов Китая собирают чаи весеннего созревания. (Синьхуа)
Пекин, 4 апреля /Синьхуа/ — Пользуясь установившейся благоприятной погодой, чаеводы южных районов Китая собирают чаи весеннего созревания. (Синьхуа)