За что природоохранная прокуратура наказала волгоградских медиков?

На госзакупках выставлялась завышенная стоимость работ по утилизации медотходов и не только.

Как сообщил и. о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, было установлено, что контракты, заключённые учреждениями здравоохранения региона, на оказание услуг по транспортированию и утилизации медицинских отходов имеют общую тенденцию к уменьшению начальной цены контракта на 50-95%, причём победителем аукциона признавалась одна и та же организация. Например, в ГУЗ «Поликлиника №2» посредством аукциона была размещена закупка на оказание услуг по транспортированию и утилизации медотходов с начальной ценой контракта 529 200 рублей, а победителем аукциона предложена цена в 25 354 рублей, что ниже на 95,02%. Аналогичные контракты были заключены еще 13 учреждениями здравоохранения.

Параллельно заключались контракты на оказание услуг по аренде холодильного оборудования и многоразовой тары для хранения медотходов, например, ГУЗ «Клиническая больница №5» такой контракт был заключён на сумму в 1 824 000 рублей. Хотя рыночная цена наиболее объёмной холодильной камеры составляет 150 тыс. рублей.