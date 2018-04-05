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За что природоохранная прокуратура наказала волгоградских медиков?
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За что природоохранная прокуратура наказала волгоградских медиков? 

АиФ Волгоград 13 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
На госзакупках выставлялась завышенная стоимость работ по утилизации медотходов и не только.
Как сообщил и. о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, было установлено, что контракты, заключённые учреждениями здравоохранения региона, на оказание услуг по транспортированию и утилизации медицинских отходов имеют общую тенденцию к уменьшению начальной цены контракта на 50-95%, причём победителем аукциона признавалась одна и та же организация. Например, в ГУЗ «Поликлиника №2» посредством аукциона была размещена закупка на оказание услуг по транспортированию и утилизации медотходов с начальной ценой контракта 529 200 рублей, а победителем аукциона предложена цена в 25 354 рублей, что ниже на 95,02%. Аналогичные контракты были заключены еще 13 учреждениями здравоохранения.
Параллельно заключались контракты на оказание услуг по аренде холодильного оборудования и многоразовой тары для хранения медотходов, например, ГУЗ «Клиническая больница №5» такой контракт был заключён на сумму в 1 824 000 рублей. Хотя рыночная цена наиболее объёмной холодильной камеры составляет 150 тыс. рублей.
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