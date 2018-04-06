Рынок акций Канады закрылся падением, S&P/TSX Composite снизился на 0,62%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов здравоохранения, энергетики и IT.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite упал на 0,62%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Torex Gold Resources Inc (TO:TXG), которые подорожали на 3,910 п. (51,04%), закрывшись на отметке в 11,570. Котировки ProMetic Life Sciences Inc. (TO:PLI) выросли на 0,040 п. (4,94%), завершив торги на уровне 0,850. Бумаги Yamana Gold Inc (TO:YRI) выросли в цене на 0,12 п. (3,51%), закрывшись на отметке 3,54.

Лидерами падения стали акции NexGen Energy Ltd. (TO:NXE), цена которых упала на 0,220 п. (8,66%), завершив сессию на отметке 2,320. Акции Aphria Inc (TO:APH) поднялись на 0,740 п. (6,79%), закрывшись на уровне 10,160, а Lundin Mining Corp (TO:LUN) снизились в цене на 0,490 п. (5,59%) и завершили торги на отметке 8,280.

На фондовой бирже Торонто количество подешевевших бумаг (741) превысило количество закрывшихся в плюсе (355), а котировки 121 акций практически не изменились.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, вырос на 6,79% до отметки 15.42.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,64%, или 8,50, достигнув отметки $1.337,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 2,57%, или 1,63, до $61,91 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 1,95%, или 1,33, до отметки $67,00 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD снизилась на 0,11% до 0,7833, а котировки CAD/EUR упали на 0,47%, достигнув отметки 0,6377.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,37% до 89,79.