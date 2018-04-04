Торговая война: чем Китай ответит на удар США

Кто может выиграть от торговой войны между Китаем и США

Китай и США раскручивают спираль торговой войны. Стороны обменялись списком товаров, против которых они готовы ввести заградительные пошлины. КНР заявил, что подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). По мнению экспертов, Пекин имеет сильную переговорную позицию и не собирается идти на уступки. Рынки отреагировали на эту эскалацию падением индексов, инвесторов сильно беспокоит вероятность глобальной экономической конфронтации.

В $100 млрд суммарно оценивается импорт товаров, в отношении которых США и Китай грозятся ввести дополнительные импортные пошлины.

Администрация президента США Дональда Трампа 3 апреля опубликовала список из более 1300 китайских товаров, которые предлагается обложить 25-процентными пошлинами. В этот перечень попали лекарства, медицинское оборудование, бытовая техника, авиадвигатели, робототехника, светодиодные лампы, продукция ВПК и пр. — все это «тянет» примерно на $50 млрд в год.

В ответ госсовет КНР обнародовал свой список, который, правда, оказался в десять раз короче — всего 106 позиций. Но в него вошли такие стратегически важные товары как автомобили, продукция нефтехимии, бобы и самолеты. Суммарно «китайский список» также «стоит» около $50 млрд

«Китай не хочет торговой войны, — заявил заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь. — В торговой войне не бывает победителей. Но мы не боимся этой войны. Если кто-то хочет воевать с нами, то мы будем там».

США является одним из крупнейших торговых партнеров Китая, однако КНР остается нетто-экспортером. Стоимость всей поставляемой Китаю продукции из Соединенных Штатов оценивается в 0,7% ВВП США, а стоимость китайского экспорта в Америку — более 3% ВВП КНР, обращает внимание гендиректор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов.

При этом США поставляет в Китай продукцию с высокой добавленной стоимостью — это технологии, машины, оборудование, двигатели, в обратную сторону идут в основном потребительские товары и химия.

В итоге, американцам заместить Китай в качестве поставщика легче, чем китайцам — США, полагает эксперт.

Если же посмотреть на положение компаний из США в долгосрочной перспективе, то для них тоже торговые войны не несут позитива, т.к. встречные пошлины привносят неопределенность в вопросы планирования политики компаний на международном рынке, отмечает ведущий аналитик ГК TeleTrade Артем Авинов.

Тут можно выделить не только гипотетическое снижение конкурентного качества продукции из США в условиях снижения конкуренции, но и вполне реальные иски против США в суды ВТО или встречные торговые пошлины, направленные уже против продукции из США, предупреждает эксперт.

С момента объявления о введении импортных пошлин до реализации этого намерения довольно долгий путь. Процесс может растянуться на полгода согласно американским процедурам, что оставляет время для достижения договоренностей между Китаем и США, обращает внимание Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс».

Американский регулятор дал время местным компаниям подготовить свои доводы по этому вопросу и наметил публичные слушания на май. После этого у администрации будет 180 дней на принятие решения. Власти КНР срок своих ответных мер напрямую увязывают с действиями США.

«Мы не находимся в состоянии торговой войны с Китаем. Эту войну много лет назад проиграли глупые или некомпетентные люди, представлявшие США», — написал в среду Трамп в своем Twitter.

Канада, Раунд глобальной торговой войны администрация Дональда Трампа начала в начале марта этого года, когда было объявлено о намерении ввести 25-процентную пошлину на импортную сталь и 10-процентную на алюминий. Позже, Белый дом заявил, что ряд стран ( Мексика Австралия и др), а также Евросоюз , получат временное освобождение от пошлин.

Китай был одним из главных адресатов этих сборов, поскольку является мировым лидером по производству и экспорту стали, и порядка 10% данной продукции поставляет в США. Власти КНР выступили с резкой критикой действий американской стороны и пригрозила ответными мерами.

Но Дональд Трамп не собирался останавливаться, и 22 марта подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая».

«Я отношусь к ним как к друзьям, я уважаю президента Си (председателя КНР Си Цзиньпина — «Газета.Ru»). У нас прекрасные отношения, Пекин помогает нам с КНДР, но у нас торговый дефицит», — сказал он.

По его оценке, внешнеторговый дисбаланс достигает $540 млрд «Как ни смотри, это самый большой дефицит в мире», — отметил президент. Эксперты дефицит оценивают чуть скромнее — примерно в $366 млрд

Президент поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру инициировать разбирательство в рамках ВТО против КНР за предполагаемое нарушение международных правил торговли, а министру финансов Стивену Мнучину — в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

Еще одна претензия Трампа касалась кражи американской интеллектуальной собственности. Во вторник в беседе с журналистами глава Белого дома оценил ущерб от подобных, якобы поддерживаемых Пекином действий, «где-то в районе $200-300 млрд».

Эксперты предупреждают, что от эскалации торговой воны не выиграют ни США, ни Китай.

США для КНР — важнейший рынок сбыта, а Китай важен для Штатов как покупатель ее казначейских облигаций (сейчас их у Пекина на $1,2 трлн). Кроме того, КНР крайне важна для крупнейших корпораций США. Например, около 20% выручки Apple приходится на продажи на китайском рынке, напоминает начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов

Выставление списков, скорее всего, приведет к переговорам, и КНР в итоге может пойти на определенные уступки, в частности, снизить пошлины на импорт американских автомобилей и увеличить импорт полупроводников американского производства, предполагает эксперт.

Выгоду из торговых войн между Штатами и Китаем может извлечь только третья сторона, считает Сабитов. Самый наглядный пример — это конкурент Boeing — концерн Airbus.

В случае введения пошлины в размере 25% на поставку американских самолетов, о которых объявили китайские власти, Airbus сможет расширить свою долю на китайском рынке до 60-70% и получать дополнительно как минимум $3 млрд ежегодно, отмечает аналитик.

Ряд зарубежных аналитиков обращает внимание, что ответные меры Китая стали неожиданно жесткими и тщательно продуманными. The Wall Street Journal пишет, что, например, треть урожая соевых бобов США экспортируют именно в КНР. В 2017 году объем таких поставок достиг $13,9 млрд После новостей об ответных мерах майские фьючерсы на соя-бобы на CBOT в среду потеряли 4,7%. Акции Boeing в ходе предварительных торгов подешевели на 6%.

Кроме того, в список вошли сорго и говядина, которые производятся в сельскохозяйственных штатах, поддержавших нынешнего главу Белого дома на выборах. Все это говорит о том, что Китай не намерен просто так идти на уступки и подготовил сильную переговорную позицию.

Главный стратег по рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона в JP Morgan Asset Management Тай Хуэй полагает, что стоит ждать несколько раундов в процессе разрешения напряженности в китайско-американских торговых отношениях в ближайшие годы, пишет FT.

Рынки также реагируют на торговую битву негативно. В начале сессии в среду рынок акций США показал резкое падение. Индекс Dow Jones Industrial Average в первый час упал на 1,63% — до 23640,92 пункта. Standard & Poor's 500 потерял 28,12 пункта (1,08%), Nasdaq Composite — 79,08 пункта (1,14%), до 6862,20 пункта. Nasdaq Composite впервые за 2 года перешел в зону коррекции.

Фондовые рынки Китая и Гонконга в среду также снижались. Shanghai Composite и Shenzhen Composite опустились по итогам торгов на 0,2% и 0,6% соответственно, гонконгский Hang Seng упал на 2,2%.

Аналитики отмечают, что трейдеры сейчас будут стремиться уйти от рисков. Многие затаились в ожидании реакции Дональда Трампа на ответные меры КНР.