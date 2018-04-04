Bitmain анонсировала ASIC Antminer E3 для майнинга Ethereum

Компания Bitmain представила майнинговую установку Antminer E3 для добычи криптовалюты Ethereum, которая обеспечивает производительность 180 MH/s. Потребляемая мощность ASIC составляет 800 Вт, масса — 13 кг. Для сравнения, графическая карта AMD Radeon RX 580 выдаёт порядка 30 MH/s при среднем энергопотреблении 200 Вт. Antminer E3 стоит 800 долларов — примерно в два раза больше, чем AMD Radeon RX 580.

Bitmain уже принимает предварительные заказы на Antminer E3 и обещает начать поставки ASIC в период с 16 по 31 июля 2018 года. Чтобы справиться с большим спросом, первое время производитель будет продавать не более пяти установок в одни руки. Компания даёт на майнинговое оборудование 180 дней гарантии.