«Сберкоин» утверждает, что его криптообменник не нарушает закон

Во вторник в Москве в Верхнем Сусальном переулке, недалеко от Курского вокзала, открылся криптобменник «Сберкоин». Он оформлен в белый и зеленый цвета. Компания позиционирует себя как «первый российский криптообменник». Как сообщил представитель компании, комиссия обменника составляет 15%.

"На данный момент законодательство не имеет норм, которые бы запрещали использование биткоина в различных сделках. Купля и продажа их, соответственно, не является наказуемой и не нарушает Гражданский кодекс. Все наши действия подпадают под ГК и никак не запрещены. По законодательству, мы работаем в соответствии с нормами по обменным пунктам", — рассказал Иванов. Он добавил, что «Сберкоин» работает только с биткоином и имеет один офис, однако в дальнейшем компания планирует расширить сеть пунктов и список криптовалют для обмена.

Сбербанке РИА Новости сообщили, что банк никак не связан с данным криптообменником. «Сбербанк осуществляет постоянный контроль и мониторинг соблюдения прав банка в области интеллектуальной собственности, по данному делу будут предприняты все обоснованные и необходимые мероприятия», — рассказали в банке.

В настоящее время правовой статус криптовалют в России не определен. В марте в Госдуму были внесены два законопроекта, которые, как предполагается, будут регулировать новый рынок. Законопроект «О цифровых финансовых активах» дает определение таких активов, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.