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Доля рынков и ярмарок в Псковской области в 2017 году вновь снизилась
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Доля рынков и ярмарок в Псковской области в 2017 году вновь снизилась 

Псковская губерния 1 час назад
В 2017 году доля оборота розничной торговли, которая осуществляется на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборотарозничной торговли, составила 8,2 процента на территории Псковской области, об этом сообщается в докладе «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Псковской области». В 2016 году доля оборота розничной торговли, которая осуществляется на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли, составила 8,6 процентов на территории Псковской области. Как отметили составители инвестиционного доклада, очередное снижение покателя связано с тем, что уменьшается количество рынков, параллельно осуществляется переход на форматы крупных супермаркетов и сетевых магазинов. Ценовая политика в сетевых магазинах существенно ниже, чем на рынках, что выгоднее потребителям, заключили эксперты. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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