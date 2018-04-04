Доля рынков и ярмарок в Псковской области в 2017 году вновь снизилась 

В 2017 году доля оборота розничной торговли, которая осуществляется на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборотарозничной торговли, составила 8,2 процента на территории Псковской области, об этом сообщается в докладе «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Псковской области». В 2016 году доля оборота розничной торговли, которая осуществляется на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли, составила 8,6 процентов на территории Псковской области. Как отметили составители инвестиционного доклада, очередное снижение покателя связано с тем, что уменьшается количество рынков, параллельно осуществляется переход на форматы крупных супермаркетов и сетевых магазинов. Ценовая политика в сетевых магазинах существенно ниже, чем на рынках, что выгоднее потребителям, заключили эксперты. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».