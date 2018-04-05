В память о Ледовом побоище в Пскове, Гдове и Порхове раздают алые ленточки 

Молодежная патриотическая акция, приуроченная к 776-й годовщине победы дружины князя Александра Невского над немецкими рыцарями в Ледовом побоище, проходит 5 апреля в Пскове, Гдове и Порхове. «Волонтеры Победы» вместе с реконструкторами раздают жителям области алые ленточки и листовки с информацией о ратных подвигах великого русского полководца.
Как рассказала один из организаторов акции Ольга Родина, цвет ленточки выбран неслучайно. Именно лентой алого цвета обтянута колодка Ордена Александра Невского — государственной награды Российской Федерации, история которой уходит в начало 18 века.
Места раздачи ленточек также соотносятся с историческими фактами. Из Пскова войско Александра Невского выдвигалось в поход на Чудское озеро, а после боя возвращалось обратно. В Гдовском районе на льду Чудского озера 18 апреля (5 апреля по старому стилю) 1242 года состоялся решающий бой дружины Александра Невского с рыцарями Ливонского ордена. А в Порхове, первое упоминание которого также связано с именем Александра Невского, князь возводил деревянные городки по реке Шелонь с целью укрепления водного пути из Пскова в Новгород.
В 2021 году в соответствии с Указом Президента РФ в России будет отмечаться 800 лет со дня рождения великого князя. Псковская область — один из шести регионов, включенный в федеральный план подготовки к мероприятию. На недавней встрече с замминистра культуры РФ Аллой Маниловой врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обсуждал возможность расширения участия региона в подготовке события.