В память о Ледовом побоище в Пскове, Гдове и Порхове раздают алые ленточки

Гдове и Молодежная патриотическая акция, приуроченная к 776-й годовщине победы дружины князя Александра Невского над немецкими рыцарями в Ледовом побоище, проходит 5 апреля в Пскове Порхове . «Волонтеры Победы» вместе с реконструкторами раздают жителям области алые ленточки и листовки с информацией о ратных подвигах великого русского полководца.

Как рассказала один из организаторов акции Ольга Родина , цвет ленточки выбран неслучайно. Именно лентой алого цвета обтянута колодка Ордена Александра Невского — государственной награды Российской Федерации , история которой уходит в начало 18 века.

Места раздачи ленточек также соотносятся с историческими фактами. Из Пскова войско Александра Невского выдвигалось в поход на Чудское озеро, а после боя возвращалось обратно. В Гдовском районе на льду Чудского озера 18 апреля (5 апреля по старому стилю) 1242 года состоялся решающий бой дружины Александра Невского с рыцарями Ливонского ордена. А в Порхове, первое упоминание которого также связано с именем Александра Невского, князь возводил деревянные городки по реке Шелонь с целью укрепления водного пути из Пскова в Новгород.