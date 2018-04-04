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Азиатский лоукостер Air Asia вводит свою криптовалюту BigCoin
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Азиатский лоукостер Air Asia вводит свою криптовалюту BigCoin 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
Один из крупнейших авиаперевозчиков-дискаунтеров в Азии, компания Air Asia, решила создать собственную криптовалюту. Информация пришла прямо от основателя компании, миллиардера Тони Фернандеса (Tony Fernandes). О своем намерении Фернандес сообщил в интервью изданию Nikkei Asian Review. Называться новая криптовалюта будет BigCoin.
Использовать BigCoin для оплаты можно будет, начиная с апреля 2018 года. Новой криптовалютой можно расплачиваться не только за сами билеты, но и за смену места или рассчитываться за питание в самолете. Посмотреть цены на услуги в фиатных деньгах и BigCoin можно прямо на официальном сайте лоукостера. Фернандес также добавил, что на базе своей криптовалюты в будущем планирует организовать ICO.
Журналисты Nikkei Asian Review отнеслись к инициативе руководителя Air Asia не слишком восторженно. Они отметили, что в мире растет недоверие к криптовалютам, но Фернандес не обращает на это никакого внимания. Вводя собственную криптовалюту BigCoin, Фернандес надеется тем самым снизить валютные риски авиакомпании за рубежом. При этом в Air Asia надеются, что криптовалюта BigCoin в последствии получит мировое признание и будет приниматься другими авиакомпаниями.
Напомним, что в начале этого года Air Asia разработала и выпустила в обращение мобильное приложение-кошелек BigPay. С помощью этого приложения пассажиры самолетов Air Asia могут расплачиваться за товары и услуги прямо на борту, используя бортовой Wi-Fi. Теперь среди способов оплаты услуг в приложении BigPay наверняка появится и BigCoin.
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