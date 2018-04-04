Вышла книга о роли бакинской нефти в Великой Отечественной войне

О роли бакинской нефти рассказал ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН , историк Михаил Мухин в монографии «Топливо Победы: Азербайджан в годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.)».

Захват Баку и других кавказских месторождений входил в планы гитлеровской стратегии вместе с включением в границы Германии черноземных сельскохозяйственных угодий Украины . Нефть была кровью войны, пишет Мухин, так как нехватка топлива влияла на ситуацию на фронте так же, как нехватка боеприпасов и вооружения.

Книга появилась незапланированно, рассказывает автор. Изначально он готовил статью про нефтепромышленность Азербайджана в годы войны, но руководство кафедры попросило сделать из этого полноценную книгу. Мухин ходил в архив, «копал» фонд госплана, а остальное добирал по открытым источникам. Монография в итоге адресована скорее не профессионалам, а широкому кругу читателей.