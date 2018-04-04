Рынок акций Израиля закрылся падением, TA 35 снизился на 2,26%

Investing.com — Фондовый рынок Израиля завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов коммуникаций, банковских услуг и финансов.

На момент закрытия на Тель-Авивской фондовой бирже TA 35 снизился на 2,26%, достигнув 6-месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса TA 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Perrigo Co (TA:PRGO), которые подорожали на 60,0 п. (0,21%), закрывшись на отметке в 28.480,0000. Котировки Teva Pharmaceutical Industries Ltd (TA:TEVA) упали на 15,00 п. (0,26%), завершив торги на уровне 5.845,000. Бумаги Paz Oil Company (TA:PZOL) подешевели на 250,000 п. (0,49%), закрывшись на отметке 50.800,0000.

Лидерами падения стали акции Delek Group (TA:DLEKG), цена которых упала на 2.700,0000 п. (4,70%), завершив сессию на отметке 54.700,0000. Акции Cellcom Israel Ltd (TA:CEL) поднялись на 108,000 п. (4,46%), закрывшись на уровне 2.312,000, а Partner Comms (TA:PTNR) снизились в цене на 60,00 п. (3,85%) и завершили торги на отметке 1.500,000.

На Тель-Авивской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (337) превысило количество закрывшихся в плюсе (50), а котировки 21 акций практически не изменились.

Котировки акций Cellcom Israel Ltd (TA:CEL) упали до 52-недельного минимума, упав на 4,46%, 108,000 п., и завершили торги на отметке 2.312,000. Котировки акций Paz Oil Company (TA:PZOL) упали до 3-летнего минимума, подешевев на 0,49%, 250,000 п., и завершили торги на отметке 50.800,0000. Котировки акций Partner Comms (TA:PTNR) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 3,85%, 60,00 п., и завершили торги на отметке 1.500,000.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,54%, или 0,34, достигнув отметки $63,17 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,66%, или 0,45, до $67,67 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,12%, или 1,60, до отметки $1.338,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/ ILS выросла на 0,23% до 3,5379, а котировки EUR/ILS повысились на 0,42%, достигнув отметки 4,3495.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,13% до 89,73.