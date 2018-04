Рынок акций Турции закрылся падением, BIST 100 снизился на 0,18%

Investing.com — Фондовый рынок Турции завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, информационных технологий и банковских услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Стамбула BIST 100 подешевел на 0,18%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BIST 100 по итогам сегодняшних торгов были акции SASA Polyester Sanayi AS (IS:SASA), которые подорожали на 1,230 п. (8,41%), закрывшись на отметке в 15,850. Котировки Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS (IS:KOZAA) выросли на 0,320 п. (5,19%), завершив торги на уровне 6,490. Бумаги Deva Holding AS (IS:DEVA) выросли в цене на 0,200 п. (4,41%), закрывшись на отметке 4,740.

Лидерами падения стали акции Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD (IS:TCELL), цена которых упала на 0,51 п. (3,34%), завершив сессию на отметке 14,76. Акции Turk Telekomunikasyon AS (IS:TTKOM) поднялись на 0,15 п. (2,26%), закрывшись на уровне 6,50, а Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (IS:HLGYO) снизились в цене на 0,020 п. (2,15%) и завершили торги на отметке 0,910.

На фондовой бирже Стамбула количество подорожавших бумаг (173) превысило количество закрывшихся в минусе (165), а котировки 71 акций практически не изменились.

Котировки акций SASA Polyester Sanayi AS (IS:SASA) выросли до исторического максимума, повысившись на 8,41%, 1,230 п., и завершили торги на отметке 15,850.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,53%, или 7,00, достигнув отметки $1.335,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 1,72%, или 1,09, до $62,45 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 1,30%, или 0,89, до отметки $67,44 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TRY снизилась на 0,09% до 4,0474, а котировки EUR/TRY повысились на 0,10%, достигнув отметки 4,9680.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,28% до 89,87.