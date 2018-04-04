Акция по сбору использованных батареек и электроники стартует в московских школах 5 апреля

Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе городского методического центра департамента образования столицы.

«Мы начнем акцию в ГБОУ «Школа №354 им. Д. М. Карбышева». Сейчас готовы принять участие в этом важнейшем мероприятии уже все школы столицы, поэтому от образовательных организаций поступают заявки и звонки по вопросам организации акции на их территории», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в школы города будут приезжать машины, которые смогут забрать от 1 тонны использованных батареек, сломанных и устаревших телевизоров, компьютеров, телефонов, планшетов, приемников и другой техники. Исключения составят только картриджи для принтеров, холодильники, кондиционеры и оборудование, представляющее радиационную опасность. В акции примут участие дошкольники и школьники разных возрастов, а также обучающиеся колледжей. Кроме того, в образовательных учреждениях пройдут уроки на тему раздельного сбора мусора.

Как пояснили Агентству «Москва» в пресс-службе Фонда рационального природопользования, который является соорганизатором акции, все собранные электронные отходы будут направлены на переработку и вторичное использование.

«Но главное — они уже не попадут на полигоны или нелегальные свалки. В утильной технике множество опасных химических элементов: трудноразлагаемые пластики, тяжелые металлы, даже ртуть, мышьяк и свинец. Россияне ежегодно выбрасывают 1,5 млн тонн электронного мусора. По экспертным оценкам, из них перерабатывается лишь 5-7%», — отметили в фонде.