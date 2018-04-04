Платформа VeChain Thor становится все более популярной

Investing.com — Криптовалюте VeChain Thor удалось добиться незначительного роста в первом квартале. Ее динамика стала одной из лучших среди крупных цифровых валют, а сама компания производит хорошее впечатление на рынке.

В настоящее время VeChain Thor расположилась на 17-й строчке рейтинга цифровых валют в соответствии с ее капитализацией. Платформа активно сотрудничает с различными компаниями в рамках коммерциализации своего блокчейна для организации цепочек поставок.

Крупнейшим партнером пока является немецкий автопроизводитель BMW, который, среди прочего, будет использовать эту технологию для отслеживания запасов деталей.

VeChain Thor также работает с норвежской сертификационной и классификационной компанией DNV GL в рамках разработки приложений для отслеживания продуктов и напитков.

Китае VeChain Thor сотрудничает с застройщиком Yida и логистической компанией LogSafer.

Международная консалтинговая фирма PricewaterhouseCooper выбрала VeChain Thor для своей программы бизнес-инкубатора.

VeChain Thor также работает с Оксфордским университетом и Мичиганским университетами.

В конце февраля VeChain Thor изменила название валюты и блокчейна, добавив Thor к оригинальному VeChain. Оригинальные токены VEN будут преобразованы в токены VET с коэффициентом «один к одному».