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Платформа VeChain Thor становится все более популярной
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Платформа VeChain Thor становится все более популярной 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Криптовалюте VeChain Thor удалось добиться незначительного роста в первом квартале. Ее динамика стала одной из лучших среди крупных цифровых валют, а сама компания производит хорошее впечатление на рынке.
В настоящее время VeChain Thor расположилась на 17-й строчке рейтинга цифровых валют в соответствии с ее капитализацией. Платформа активно сотрудничает с различными компаниями в рамках коммерциализации своего блокчейна для организации цепочек поставок.
Крупнейшим партнером пока является немецкий автопроизводитель BMW, который, среди прочего, будет использовать эту технологию для отслеживания запасов деталей.
VeChain Thor также работает с норвежской сертификационной и классификационной компанией DNV GL в рамках разработки приложений для отслеживания продуктов и напитков.
В Китае VeChain Thor сотрудничает с застройщиком Yida и логистической компанией LogSafer.
Международная консалтинговая фирма PricewaterhouseCooper выбрала VeChain Thor для своей программы бизнес-инкубатора.
VeChain Thor также работает с Оксфордским университетом и Мичиганским университетами.
В конце февраля VeChain Thor изменила название валюты и блокчейна, добавив Thor к оригинальному VeChain. Оригинальные токены VEN будут преобразованы в токены VET с коэффициентом «один к одному».
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