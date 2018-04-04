Армения на треть увеличила экспорт в ЕАЭС

Евразийский союз стал стимулом для развития внутренних экономик стран-участниц. Положительные результаты ощутила, в том числе, Армения . Только за прошлый год она на треть увеличила объемы экспорта. Какие товары пользуются наибольшим спросом, рассказал корреспондент «МИР 24» Армен Осипянц

Больше 25 тысяч тонн овощей и фруктов Армения поставила на рынки «евразийской пятерки» с начала года. Сельское хозяйство на подъеме благодаря членству в ЕАЭС. Экспортируют и свежую продукцию, и переработанную.

«70% продукции экспортируем на российский, белорусский, казахстанский рынки. В ЕАЭС упростилось оформление документов, а груз доставляется прямо на склад импортеров», — сказал директор консервного завода Роберт Манукян

Казахстан. После вступления в организацию развивается и легкая промышленность. Гигантская доля продукции экспортируется в Россию , часть в Беларусь

«Мы получили экономию средств за счет упразднения таможенных пошлин. Сумели увеличить производство, экспорт, создать новые рабочие места», — сказал директор трикотажной фабрики Арман Туманян.

Большим спросом на евразийских рынках пользуются и армянские алкогольные напитки. Залог успеха — в особенностях местных сортов винограда и сочетании традиций, и технологий.

«Львиная доля уходит, конечно же, России. Беларусь активировалась. Надеемся, что там тоже рынок начнет расти», — рассказала координатор маркетинга компании по производству вина Анжелика Гаспарян.

Экономический рост — это новые рабочие места и зарплаты, которые увеличивают в том числе в частном секторе. В Армении рассчитывают на дальнейшее укрепление сотрудничества с партнерами.

«Находимся на хорошем подъемном тренде. И мы очень заинтересованы, чтобы в этом подъемном тренде максимально участвовали бы наши российские друзья и коллеги», — заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян

Армения пытается создать для своих партнеров по ЕАЭС выгодный выход и на другие рынки. У страны — свободная экономическая зона с Ираном , льготный торговый режим с Евросоюзом , Америкой, Японией Норвегией , а это — огромные перспективы для производителей и инвесторов.

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