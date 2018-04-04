Конец эфира: Виталик Бутерин раскритиковал Bitcoin Cash

На фоне падения цен на рынке криптовалют любые высказывания его активных игроков воспринимаются особенно остро. Всем интересно знать, когда закончится кризис и какие криптовалюты его не переживут?

Во время экономического форума Deconomy «Bitcoin, Controversy over Principle», который проходит 3 и 4 апреля в Сеуле , Виталик Бутерин на своей странице в социальной сети Twitter в реальном времени комментировал заявления выступающих экспертов. Его критике подверглись австралийский предприниматель Крейг Райт и основатель издания Bitcoin.com Роджер Вер, принявшие участие в двухчасовой промо-презентации Bitcoin Cash.

В ходе выступления Крейга Райта на тему «Биткоин: спор о принципах», основатель Ethereum заявил, что презентация Райта — не только возможность «похвастаться, сколько у него университетских степеней», но еще и является полной «чушью», «ложью» и «нелогичностью». Однако, вряд ли слова Бутерина смогут как-то повлиять на ситуацию на рынке, считают эксперты.

Проходимец Крейг

«Сообщество, в общем-то, единогласно считает Крейга Райта проходимцем. Виталик достаточно сильно влияет на Ethereum Foundation (их сообщество очень централизовано), но не имеет никакого влияния на Bitcoin Core или Bitcoin Cash. Эти три разных «государства», в каждом из которых свои правители, которые учитывают голоса друг друга на рекомендательном уровне», — утверждает сооснователь ModernToken Александр Гаркуша.

Однако, считает сооснователь платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов, критика Виталика Бутерина абсолютно справедлива: «Bitcoin Cash становится менее актуальным с релизом Bitcoin Core 0.16.0 в котором реализована поддержка SegWit и решений „второго уровня“, таких как Lightning Network, которые сократили комиссию за транзакции и время их подтверждения почти до нуля».

Известно, что Крэйг Райт является одним из ключевых приверженцев Bitcoin Cash. В своем выступлении он утверждал, что биткоин уже «инвалид», бесперспективен и желательно, чтобы все перешли на Bitcoin Cash. Виталик Бутерин назвал его мошенником, который придумывает ложь в отношении биткоина, например, заявив, что введение платежных протоколов второго уровня Lightning Network (LN) не поможет биткоину решить проблему масштабирования и, что LN не являются надежными.

«Так Бутерин хотел показать, что Крэйг Райт просто придумывает абсолютно бессмысленные и очевидно ложные доводы, чтобы попытаться очернить биткоин и таким образом привлечь внимание людей к Bitcoin Cash», — поясняет аналитик Альпари Веселин Петков.

«Разумеется, почти вся аудитория аплодировала Виталику Бутерину, когда он назвал Крэйга Райта мошенником. Объясняю, почему так случилось, — продолжает он. — Многие криптовалютные разработчики не любят Крэйга Райта не только из-за того, что он является ярым приверженцем Bitcoin Cash и постоянным критиком Bitcoin. И даже не из-за того, что он придумывает ложные доводы в отношении перспектив биткоина. А потому, что Крэйг Райт уже давно утверждает, что он — Сатоши Накамото (создатель биткоина), и поэтому раз он сказал, что Bitcoin Cash — это реальный биткоин, то оно так и есть!

Петков также напомнил, что недавно во время пресс-конференции по криптовалютам в Сингапуре , когда Крэйг Райт говорил о Bitcoin и Bitcoin Cash, Чарли Ли написал в Twitter: «Этот Крэйг Райт сумасшедший! Он вообще ничего не понимает в сфере криптовалют, а еще и такой наглый — утверждает, что он Сатоши Накамото».

В то время как Ethereum является второй по объему капитализации валютой ($38 млрд) после биткоина ($120 млрд), Bitcoin Cash является второй по своей стоимости ($665 против $7087 по данным ресурса Coinmarketcap). При этом, многие считают эту валюту скамом, потому что ею манипулируют конкретные люди, что нарушает главный принцип децентрализации, утверждает сооснователь и управляющий партнер The Token Fund Владимир Смеркис . «С другой стороны, — добавляет он, — поклонники и создатели этой валюты считают Bitcoin Cash современным биткоином ввиду его большей функциональности производительности и скорости. И одним из главных двигателей такого мнения является как раз Роджер Вер».

Кризис на пользу

Конфликты среди разных валют были всегда, но нынешняя коррекция рынка тут не играет роли, считает Смеркис: то же самое было между Ethereum и Ethereum Classic, но только по другим причинам.

При этом, внутри самой системы Ethereum тоже назревает вопрос о необходимости перемен: 1 апреля Бутерин написал в своем твиттере, что эмиссия монеты может быть ограничена 120 млн, а потом добавил, что эта «меташутка», и он хотел посмотреть, как на эту новость отреагирует сообщество. «Что касается ограничения эмиссии Ethereum, здесь, как и в ситуации с любым EIP (Ethereum Improvement Proposal), решение принимается голосованием майнеров (необходим кворум). Практически уверен, что они не будут голосовать „за“, ведь это снизит их доходы», — считает Гаркуша.

Аналитики сходятся во мнении, что повода для паники на рынке нет, хотя не исключают возможности обесценивания Bitcoin Cash. «Большинство крупных участников блокчейна, таких как биржи и кошельки, уже начали поддерживать последнюю версию протокола биткоина. Таким образом количество ежедневных транзакций в сети уменьшилось с 400 000 в день (а на пике в декабре доходило до 500 000 в день) до 170 000, что выразилось в существенном падении стоимости за транзакцию и отсутствие какой-либо мотивации пользователям использовать Bitcoin Cash», — говорит Григорий Клумов.

Очищение рынка криптовалют от сомнительных проектов станет одной из главных тем 2018 года, считает сооснователь инвестиционной компании EXANTE, основатель хедж-фонда Bitcoin Fund Анатолий Князев. Этот необходимый механизм запустился сам собой, конечно же, санация не могла не отразиться и на обвале котировок. Все те, команды, которые делают что-то качественное, продолжат развивать свои проекты и наращивать аудиторию. Остальные, кто собрал деньги без технологии, под пустые обещания, и не смогли их выполнить, в ужасе бегают от SEC и прочих регулирующих органов.

«Я не могу назвать эту тенденцию кризисом, наоборот, считаю, что после этого рынок криптовалют значительно укрепится. В результате слабые криптовалюты исчезнут, альткоины среднего качества упадут в цене, а сильные и стабильные криптовалюты станут основой новой экономики», — заключил он.