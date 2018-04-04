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Промсвязьбанк выпустил новую дебетовую карту «Твой кешбэк»
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Промсвязьбанк выпустил новую дебетовую карту «Твой кешбэк» 

Банки.ру 1 час назад
Она выпускается в категориях Masterсard World и «Мир».
Ежемесячное обслуживание обойдется в 149 рублей. Плата не взимается за первый месяц обслуживания, а также за каждый последующий месяц при сумме покупок или остатке на карте более 20 тыс. рублей за отчетный период.
Продуктовый виджет
Комиссия за снятие денежных средств в ПВН банка, а также в устройствах иных кредитных организаций составит 1%, но не менее 299 рублей. Снять наличные в банкоматах банка можно бесплатно.
Клиент самостоятельно выбирает либо три категории повышенного cash back, либо опцию начисления 5% от суммы среднемесячного остатка. Независимо от выбранной программы предусмотрен возврат 1% от любых покупок, которые не относятся к выбранным категориям повышенного начисления. Бонусы конвертируются в рубли из расчета, что 1 бонус равен 1 рублю.
«Стоит обратить внимание, что для начисления бонусов суммарный оборот по карте должен быть больше 5 тысяч рублей в месяц. Ежемесячный возврат не может превышать 1,5 тысячи рублей по каждой из программ», — указывает эксперт по банковским картам портала Банки.ру Полина Пронина.
Услуга СМС-информирования предоставляется за 39 рублей в месяц.
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