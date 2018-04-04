Валерий Лях: ЦБ не видит необходимости регулировать высокочастотников

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях заявил, что регулятор выявил нейтральное воздействие высокочастотников на биржевые торговлю и пришел к выводу, что этот сегмент не нуждается в отдельном особом регулировании.

При этом в ближайшее время начнется подготовка стандартов для лицензирования владельцев таких систем. До конца года обязательное лицензирование должно быть запущено.

«Мы введем единообразную систему идентификации владельцев торговых систем, чтобы они могли единообразно регистрировать на российских биржах и информация об их контактах была доступна», — пояснил Лях.

Он привел в качестве примера просадку индекса Dow Jones, который 6 мая 2010 года за 6 минут рухнул на 1 000 пунктов. В качестве причины был назван сбой в работе торговых роботов. В целом участники рынка потеряли в тот день около 1 трлн долларов.

Во всем мире эта тема стала злободневной после выхода бестселлера «Flash boys». Ее героем стал в прошлом сотрудник крупнейших инвестбанков Брэд Кацуяма.

Исследуя события на рынке, он приходит к выводу, что ведущие биржи в сговоре с крупными игроками фактически воруют разницу в цене у более медленных крупных игроков. Пока «медленный» игрок выставляет заявку по определенной цене, высокочастотники выкупают все заявки по этой цене и выставляют свою заявку по более высокой цене. Книга произвела эффект взорвавшейся бомбы. В результате в США появилась биржа, где скорости игроков намеренно уравнивались. Ее возглавил тот самый Брэд Кацуяма.

Продуктовый виджет

Кроме того, высокочастотников неоднократно обвиняли в так называемых флеш-крэшах — резких не объяснимых обвалах цен активов. Доля высокочастотников на фондовых торгах в России по самым ликвидным инструментам составляет от 30—50%, говорится в исследовании ЦБ. Соотношение заявок к сделкам в России сопоставимо с американским показателем 1 к 8.

Между тем регулятор не выявил негативного влияния высокочастотников на фондовый рынок и ситуацию с ликвидностью. Высокочастотная торговля или HFT — это способ осуществления торговли финансовыми инструментами на организованных торгах с использованием сложных алгоритмов, которые автоматически генерирует большое количество заявок в течение дня.

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