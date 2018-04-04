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Строительный сектор Британии снизил активность
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Строительный сектор Британии снизил активность 

Вести.Ru 13 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». В прошлом месяце строительный сектор Великобритании пострадал от сильного снегопада, который вызвал наибольшее снижение активности с момента голосования о выходе из состава ЕС в 2016 году, показало отраслевое исследование.
EPA/HANNAH MCKAY
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit/CIPS для строительной отрасли Британии в марте упал до 47 пунктов с 51,4 пункта в феврале. Спад оказался более сильным, чем предсказывали опрошенные Reuters экономисты, которые предполагали, что индекс снизится до 50,8 пункта. Показатель в 50 пунктов отделяет рост активности в отрасли от ее снижения. В прошлом месяце необычайно холодный циклон из Сибири, который британскими метеорологами был назван «Зверь с Востока», принес на территорию страны сильнейшие снегопады с порывами ветра, а также холодные температуры. Исследование также показало, что спад почти не повлиял на строительство жилых домов, но шторм повлиял на другие секторы. Строительные компании пережили крупнейший спад за пять лет, а индекс коммереской работы, который восстановился в январе и феврале, продемонстрировал свой самый серьезный месячный спад с 2009 года. Экономист Scotiabank Алан Кларк заявил, что строительный сектор остается «проблемным ребенком» для общего ВВП страны. Строительство составляет лишь около 6% британской экономической продукции, но сектор внимательно рассматривается как руководство по инвестициям и настроениям в более широкой экономике.
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