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Рынок недвижимости Греции развивается неравномерно
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Рынок недвижимости Греции развивается неравномерно 

Prian.ru 35 минут назад
Бывший глава Института оценки Греции (ELIE) Бабис Христодулопулос отметил по результатам соответствующих конференций, что аналитики наблюдают рост цен на магазины в традиционно популярных локациях, офисные пространства высокого класса, квартиры и дома для краткосрочной аренды через Airbnb, а также недвижимость для выходцев стран за пределами ЕС с целью получения ВНЖ. Дорожают и современные логистические пространства, а также отели в популярных туристических местах, пишет Ekathimerini.
Но с другой стороны, зафиксирован спад цен в регионах с перенасыщением рынка просторными квартирами (например, в северных пригородах Афин) и сокращающимся населением. То же касается и новостроек, возведенных в последнее десятилетие, многие из которых так и не увидели новых жильцов.
Неравномерно развивается и рынок аренды, который зеркально отражает ситуацию на рынке недвижимости в целом.
В нашей базе — более 3000 предложений по продаже жилья в Греции.
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