Рынок недвижимости Греции развивается неравномерно

Бывший глава Института оценки Греции (ELIE) Бабис Христодулопулос отметил по результатам соответствующих конференций, что аналитики наблюдают рост цен на магазины в традиционно популярных локациях, офисные пространства высокого класса, квартиры и дома для краткосрочной аренды через Airbnb, а также недвижимость для выходцев стран за пределами ЕС с целью получения ВНЖ. Дорожают и современные логистические пространства, а также отели в популярных туристических местах, пишет Ekathimerini.

Но с другой стороны, зафиксирован спад цен в регионах с перенасыщением рынка просторными квартирами (например, в северных пригородах Афин) и сокращающимся населением. То же касается и новостроек, возведенных в последнее десятилетие, многие из которых так и не увидели новых жильцов.

Неравномерно развивается и рынок аренды, который зеркально отражает ситуацию на рынке недвижимости в целом.

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