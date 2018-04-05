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Telegram может «подорвать национальную валюту» Ирана
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Telegram может «подорвать национальную валюту» Ирана 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Платформа для обмена сообщениями Telegram, созданная Павлом Дуровым и его командой, только-только завершила второй раунд рекордного ICO, и его результаты не понравились правительству Ирана. Приложение — чрезвычайно популярное в авторитарной стране — давно пытается вынести гнев правительственных чиновников, особенно на фоне того, как Telegram помогает жителям организовывать протесты.
Как выяснилось, ICO компании, в рамках которого Дурову удалось привлечь по меньшей мере 1,7 миллиарда долларов на разработку полноценной блокчейн-экосистемы, может быть последней каплей терпения. Некоторые чиновники Ирана публично призвали к блокировке приложения на территории страны, подтверждая слухи, которые ходили уже несколько недель.
Секретарь Высшего правительственного совета по киберпространству Хассан Фирузабади предупредил, что новая криптовалюта компании Telegram может подорвать местную экономику, если ее не остановить.
«Telegram не является доминирующим мессенджером ни в одной стране, кроме Ирана», заявил Фирузабади на государственном телевидении. «Telegram официально объявил, что будет использоваться в качестве экономической платформы, и Telegram подорвет национальную валюту Ирана».
«Мы не можем позволить виртуальной валюте Telegram войти в страну», заявил он, добавив, что ее присутствие приведет к утечке 50 миллиардов долларов из экономики страны.
Тем не менее его предложение не имеет общей поддержки среди официальных лиц. Президент Хасан Рухани выступает против таких заявлений. «Никто не против нарушения монополии Telegram в Иране, но блокирование Telegram не является решением для создания и расширения локальных приложений для обмена сообщениями», сообщил он.
Отметим также, что с похожим ответом чиновников Telegram столкнулся и в России. Запретить — не значит решить проблему.
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