Эксперт: «элитка» не подорожает из-за перехода на проектное финансирование

МОСКВА , 4 апр — РИА Недвижимость. Переход на проектное финансирование не повлияет на стоимость элитной недвижимости Москвы, сообщил журналистам управляющий партнёр APD (A Project Development) Константин Акимов

"Я не верю в то, что цены на элитное жильё вырастут. Цены уже и так достаточно высокие, чтобы оправдать экономику любого проекта. Возможно, увеличится спрос", — сказал он.

Акимов также предположил, что количество проектов на рынке недвижимости существенно уменьшится. «Какое-то количество проектов, возможно, две трети, не состоится. В каком-то смысле их не будет на рынке», — добавил Акимов.