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Эксперт: «элитка» не подорожает из-за перехода на проектное финансирование
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Эксперт: «элитка» не подорожает из-за перехода на проектное финансирование 

РИА Недвижимость 45 минут назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Недвижимость. Переход на проектное финансирование не повлияет на стоимость элитной недвижимости Москвы, сообщил журналистам управляющий партнёр APD (A Project Development) Константин Акимов.
"Я не верю в то, что цены на элитное жильё вырастут. Цены уже и так достаточно высокие, чтобы оправдать экономику любого проекта. Возможно, увеличится спрос", — сказал он.
Акимов также предположил, что количество проектов на рынке недвижимости существенно уменьшится. «Какое-то количество проектов, возможно, две трети, не состоится. В каком-то смысле их не будет на рынке», — добавил Акимов.
Константин Акимов основал девелоперскую компанию APD в 2013 году вместе с братом Аркадием Акимовым Компания занимается строительством жилой недвижимости премиум-класса.
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